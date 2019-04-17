Футбол
Мама Криштиану Роналду: «Сын сказал: „Мама, я не творю чудес“»Еженедельник Футбол 10:45
Долореш Авейру, мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о реакции сына на вылет клуба из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с «Аяксом». В Турине итальянский клуб проиграл со счетом 1:2.
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