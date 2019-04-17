Футбол

Мама Криштиану Роналду: «Сын сказал: „Мама, я не творю чудес“»Еженедельник Футбол 10:45

Долореш Авейру, мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о реакции сына на вылет клуба из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с «Аяксом». В Турине итальянский клуб проиграл со счетом 1:2.
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Роналду - после вылета из Лиги чемпионов: «Мама, я не волшебник»

Евро-футбол.ру09:44

«Я не способен творить чудеса». Что сказал Роналду маме после вылета из ЛЧ

Спорт-Экспресс10:48

Мама Роналду: Криштиану сказал, что не способен творить чудеса

Чемпионат10:32

«Мама, я не творю чудес». Слова Роналду после вылета из Лиги чемпионов

Матч ТВ11:35

Мать Роналду: «После вылета „Ювентуса“ Криштиану сказал мне: „Мама, я не волшебник“»

Sport24.ru09:37

Мама Роналду: «Сын сказал: „Мама, я не творю чудес“»

Sports.ru10:15

«Мама, я не волшебник». Роналду - о вылете «Ювентуса» из ЛЧ

Sport.ru10:14
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В ДТП с автобусом в Португалии погибли 28 человек

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США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы

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Суд продлил арест задержанным в Керченском проливе украинским морякам

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Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают

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Происшествия

Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания

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Шестун потерял сознание во время следственных действий

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«Роскосмос» ответил на обвинения в плагиате видеоролика

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Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского

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В своё время разработчики Ubisoft использовали модель пострадавшийего в понедельник от пожара собора в локации версии для PC Assassin's Creed Unity.
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Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых

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В России ужесточили наказание за оставление места ДТП

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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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