Шоу-бизнес

Мама Ержана Максима высказалась о результатах голосования на шоу «Голос. Дети»Woman.ru вчера в 12:14

Интернет-пользователи (и некоторые селебы) считают настоящим победителем шоу Ержана Максима из Уральска. Впрочем, сам Ержан и его семья смирились с результатами конкурса и не считают победу Микеллы незаслуженной.
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Мама Ержана Максима высказалась о результатах голосования на шоу «Голос. Дети»

Woman.ruвчера в 12:14

Мама Максима Ержана: «Не могу сказать, что дочке Алсу помогли выиграть деньги!»

7Дней.рувчера в 00:00

Мать Максима Ержана встала на защиту Алсу после проигрыша сына на «Голос. Дети»

Дни24вчера в 05:04

Мать Ержана Максима не уверена, что деньги помогли дочери Алсу выиграть «Голос. Дети»

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Мать Ержана вступилась за Алсу после проигрыша сына на шоу «Голос. Дети»

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«Встает вопрос: а нужны ли отпрыскам богатых пап и мам эти шоу?»

БИЗНЕС Onlineвчера в 02:30

«Мы надеялись на победу»: мама финалиста «Голос. Дети» о конкурсе и Алсу

Рамблервчера в 07:27
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Шоу-бизнес

«К успеху шёл, но не получилось»: Павел Табаков резко изменил имидж

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На химзаводе в Иллинойсе прогремел взрыв

В результате взрыва на химзаводе в городе Уокиган в округе Лейк пострадали, по меньшей мере, четыре человека.
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Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне

В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
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Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
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Энергетика

Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу

Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
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СМИ сообщили о гибели в ДТП на Кубани двух комиков из Stand Up

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Обновлено в 04:14
Авто

Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет

Рейтинг Топ-10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет, был составлен зарубежными экспертами и оказалось, что в нем в основном присутствуют машины японских марок.
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КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
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Общество

Тепло вернется в Петербург к 9 мая

Напомним, что накануне Гидрометцентр России объявил на территории Петербурга и Ленобласти желтый уровень опасности из-за погоды.
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В Сорочинске годовалый ребенок получил термоожоги

Маленькая девочка получила термический ожог 2 степени. О произошедшем полицейским сообщили медики.
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Армия и оружие

Летчики приняли участие в репетиции парада Победы на Красной площади

Обновлено 02 мая в 09:39
Политика

Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев

В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
Общество

Икона стиля Одри Хепберн: чем актриса покоряла зрителей

Слава пришла, когда на экраны вышли "Римские каникулы", где начинающая актриса снялась с Грегори Пеком.
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Космос

Ракета Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на траекторию к Международной космической станции беспилотный корабль Dragon с 2495 кг различных грузов.
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Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка

Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Финалист «Голос. Дети» раскрыл свое отношение к дочери Алсу

Несмотря на скандал с возможной фальсификацией голосов в пользу дочери Алсу, юные артисты продолжают общение в общем чате.
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Музыка

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Российский музыкант Сергей Лазарев отправился в Израиль для участия в конкурсе «Евровидение-2019», об этом 4 мая сообщил артист на своей странице в Instagram.
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Депутат Рады записал видеообращение к Зеленскому

Депутат Верховной рады Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 18:15
Шоу-бизнес

Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд

Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:58
Экономика

Коллекторы дали советы россиянам по правильному планированию бюджета

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств дала рекомендации россиянам по планированию бюджета.
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Политика

В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Наука

Программист-самоучка решил криптографическую задачку, которую не могли отгадать более 20 лет

Для решения криптографической задачки необходимо было как можно быстрее выполнить последовательное возведение в квадрат исходного числа 80 трлн раз.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия

По «делу Baring Vostok» назначена главная экспертиза

Следствие назначило экспертизу для оценки сделки, легшей в основу так называемого "дела Baring Vostok", фигурантом которого стал основатель и старший партнер одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 03:13
Происшествия

После аварии в палату к МакSим пригласили священника

Певица МакSим все еще проходит реабилитацию после тяжелой автомобильной аварии, в которую попала, торопясь в аэропорт.
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В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков

Обновлено вчера в 18:47
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Спасатели рассказали, что делать, если разбился ртутный градусник

Место, где находилась ртуть, нужно протереть несколько раз смоченной в марганцовом растворе тряпочкой, проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом, напоминают спасатели.
Обновлено в 04:47
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В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

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Эксперты определили лучший автомобиль для дачников

Дачникам предложили транспортные средства с вместительным багажником, большим клиренсом и надежным мотором.
Обновлено в 04:00
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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