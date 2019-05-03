Шоу-бизнес
Мама Ержана Максима высказалась о результатах голосования на шоу «Голос. Дети»Woman.ru вчера в 12:14
Интернет-пользователи (и некоторые селебы) считают настоящим победителем шоу Ержана Максима из Уральска. Впрочем, сам Ержан и его семья смирились с результатами конкурса и не считают победу Микеллы незаслуженной.
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Мама Максима Ержана: «Не могу сказать, что дочке Алсу помогли выиграть деньги!»
7Дней.рувчера в 00:00
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Происшествия
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Энергетика
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Спикер Рады и Зеленский обсудили возможную дату инаугурации
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Общество
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Напомним, что накануне Гидрометцентр России объявил на территории Петербурга и Ленобласти желтый уровень опасности из-за погоды.
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В Сорочинске годовалый ребенок получил термоожоги
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Обновлено 02 мая в 09:39
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В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
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Икона стиля Одри Хепберн: чем актриса покоряла зрителей
Слава пришла, когда на экраны вышли "Римские каникулы", где начинающая актриса снялась с Грегори Пеком.
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Космос
Ракета Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала к МКС
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на траекторию к Международной космической станции беспилотный корабль Dragon с 2495 кг различных грузов.
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Происшествия
Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка
Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
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Несмотря на скандал с возможной фальсификацией голосов в пользу дочери Алсу, юные артисты продолжают общение в общем чате.
Обновлено в 04:39
Музыка
Сергей Лазарев полетел на конкурс «Евровидение-2019» в Израиль
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Депутат Верховной рады Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:58
Экономика
Коллекторы дали советы россиянам по правильному планированию бюджета
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств дала рекомендации россиянам по планированию бюджета.
Обновлено в 05:08
Политика
В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
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Наука
Программист-самоучка решил криптографическую задачку, которую не могли отгадать более 20 лет
Для решения криптографической задачки необходимо было как можно быстрее выполнить последовательное возведение в квадрат исходного числа 80 трлн раз.
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Происшествия
По «делу Baring Vostok» назначена главная экспертиза
Следствие назначило экспертизу для оценки сделки, легшей в основу так называемого "дела Baring Vostok", фигурантом которого стал основатель и старший партнер одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 03:13
Происшествия
После аварии в палату к МакSим пригласили священника
Певица МакSим все еще проходит реабилитацию после тяжелой автомобильной аварии, в которую попала, торопясь в аэропорт.
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Армия и оружие
В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков
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Спасатели рассказали, что делать, если разбился ртутный градусник
Место, где находилась ртуть, нужно протереть несколько раз смоченной в марганцовом растворе тряпочкой, проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом, напоминают спасатели.
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Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
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Эксперты определили лучший автомобиль для дачников
Дачникам предложили транспортные средства с вместительным багажником, большим клиренсом и надежным мотором.
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