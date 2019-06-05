Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50Lenta.ru 11:39

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет. Ее слова приводит Rambler News Service. По словам Малышевой, люди в возрасте более 50 лет не нужны природе.
Читать в источнике
с чего всё началось

Малышева предупредила о природном механизме истребления женщин старше 50

Природа ищет способы «избавиться» от людей старше 50 лет, одним из самых эффективных является переедание, ведущее к ожирению, рассказала RNS телеведущая Елена Малышева, комментируя данные Роспотребнадзора, согласно которым к 55-57 годам число россиянок с ожирением достигает максимума.
Rambler News Service10:08

Подробнее о событии

Малышева заявила о массовом истреблении женщин старше 50 лет

Газета.Ru12:56

Малышева: природа ищет способы, как избавиться от людей старше 50

Телеканал 360°16:01

Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50

Известия14:46

Елена Малышева заявила, что природа «избавляется» от женщин старше 50 лет

РЕН ТВ17:00

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Lenta.ru11:39

Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

URA.Ru10:31

Малышева предупредила о природном механизме истребления женщин старше 50

Rambler News Service10:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 18:06, Ашберн
Происшествия

Назван точный диагноз Бари Алибасова

Как отметил Горожанкин, минувшая ночь была решающей в состоянии Алибасова, врачи дают оптимистические прогнозы.
Обновлено в 03:46
Авто

Калининградский «Автотор» запускает производство внедорожника BMW X7

В конце мая источник на предприятии сообщил РИА Новости, что "Автотор" завершил комплексную модернизацию производственной площадки для выпуска автомобилей BMW, и планирует в июне начать производство BMW X7.
Обновлено в 16:07
Общество

Оштрафованы еще трое участников акций против храма в Екатеринбурге

Обновлено в 10:09
Происшествия

За неделю в Ленобласти от клещей пострадали 829 человек

За неделю в Ленобласти от клещей пострадали 829 человек, в том числе 145 детей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Ленобласти.
Обновлено в 13:46
Гаджеты

Европейской Комиссии представили первый дизайн RISC-V

На днях сообщество разработчиков EPI представило Европейской Комиссии первый архитектурный дизайн RISC-V процессора для панъевропейских суперкомпьютеров.
Обновлено в 17:36
Общество

Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова

Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.
Обновлено в 16:45
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:56
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Путешествия

Амстердам предлагает гостям супруга-гида на один день

Известно, что ролевую игру – свадьбу с голландцем на один день гостям Амстердама предложили представители туристического бизнеса города.
Обновлено в 17:39
Игры

СМИ: Destiny 2 получит кроссплатформенные сохранения и выйдет на Google Stadia

Редактор Kotaku Джейсон Шрайер поделился очередной порцией инсайдерской информации: его источники подтвердили, что шутер от Bungie получит систему кроссплатформенных сохранения (по крайней мере, они будут работать на ПК и Xbox One - с PS4 пока непонятно), а заодно ему сообщили, что Destiny 2 станет доступен в Google Stadia.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Спасатели раскрутили старушку: не самая удачная эвакуация

У спасателей не оставалось иного выбора, кроме как продолжить полет с пациенткой под днищем воздушного судна: при попытке посадки она могла зацепить камни и еще сильнее пострадать, а затягивать ее в салон было также опасно — рядом стойки шасси и металл фюзеляжа.
Обновлено в 12:09
Политика

Россия призвала Запад образумить Косово

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает западные страны образумить руководство непризнанного Косово.
Обновлено в 14:59
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии плей-офф Лиги ВТБ

Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" в первом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:38
Политика

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Музыка

«Ленинград» выпустил новый клип

Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
Обновлено в 03:02
Футбол

УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Политика

Порошенко потребовал от Зеленского объяснений

Бывший лидер Украины Петр Порошенко потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие

Россия и Китай призвали ядерные державы отказаться от холодной войны

Москва и Пекин призвали ядерные державы отказаться от холодной войны.
Обновлено в 12:19
Общество

Роскачество обнаружило кишечную палочку в пакетированных чаях

Обновлено вчера в 05:27
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Политика

Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими

Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Общество

Мелания Трамп отличилась на ужине с принцем Чарльзом и Терезой Мэй

На ужине присутствовала также премьер-министр Британии Тереза Мэй. Она выбрала для светского мероприятия черное вечернее платье.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В базе ГИБДД произошел сбой по всей России

В работе Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД произошел сбой по всей России.
Обновлено в 03:20
Происшествия

МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
Обновлено в 08:54
Политика

Депутат Рады заявил о сговоре Ющенко и Януковича

Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил, что экс-президента Украины Виктора Ющенко подозревают незаконном владении резиденцией "Межигорье".
Обновлено в 17:42
Кино

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие

Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии

Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:16
Происшествия

Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского

На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.
Обновлено в 16:16
Футбол

Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Инфантино возглавляет организацию с февраля 2016 года, сменив Йозефа Блаттера, который покинул пост после коррупционного скандала в ФИФА.
Обновлено в 06:00
Культура

Кинокомпанию, которая судится с BadComedian, могут проверить

Депутат Государственной думы Валерий Рашкин от КПРФ отправил запрос Генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой просит проверить законность получения господдержки киностудией KD Studios (бывшая Kinodanz), которая подала в суд на видеоблогера Евгения Баженова (BadComedian), сообщает РБК.
Обновлено в 06:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное