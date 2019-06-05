Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50Lenta.ru 11:39

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет. Ее слова приводит Rambler News Service. По словам Малышевой, люди в возрасте более 50 лет не нужны природе.
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Малышева предупредила о природном механизме истребления женщин старше 50

Природа ищет способы «избавиться» от людей старше 50 лет, одним из самых эффективных является переедание, ведущее к ожирению, рассказала RNS телеведущая Елена Малышева, комментируя данные Роспотребнадзора, согласно которым к 55-57 годам число россиянок с ожирением достигает максимума.
Rambler News Service10:08

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Елена Малышева заявила, что природа «избавляется» от женщин старше 50 лет

РЕН ТВ17:00

Малышева: природа ищет способы, как избавиться от людей старше 50

Телеканал 360°16:01

Малышева предупредила о природном механизме истребления женщин старше 50

Rambler News Service10:08

Малышева заявила о массовом истреблении женщин старше 50 лет

Газета.Ru12:56

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Lenta.ru11:39

Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

URA.Ru10:31

Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50

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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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