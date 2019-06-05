Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50Lenta.ru 11:39
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет. Ее слова приводит Rambler News Service. По словам Малышевой, люди в возрасте более 50 лет не нужны природе.
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с чего всё началось
Природа ищет способы «избавиться» от людей старше 50 лет, одним из самых эффективных является переедание, ведущее к ожирению, рассказала RNS телеведущая Елена Малышева, комментируя данные Роспотребнадзора, согласно которым к 55-57 годам число россиянок с ожирением достигает максимума.Rambler News Service10:08
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