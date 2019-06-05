Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50Известия вчера в 14:46

Природа ищет способы «избавиться» от людей старше 50 лет, одним из самых эффективных является переедание, ведущее к ожирению, рассказала RNS телеведущая Елена Малышева, комментируя данные Роспотребнадзора, согласно которым к 55-57 годам число россиянок с ожирением достигает максимума.

с чего всё началось

Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания. По ее словам, в большей степени этому риску подвержены женщины, пишет агентство RNS.

Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50

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