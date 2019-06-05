Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50Известия 14:46

Природа ищет способы «избавиться» от людей старше 50 лет, одним из самых эффективных является переедание, ведущее к ожирению, рассказала RNS телеведущая Елена Малышева, комментируя данные Роспотребнадзора, согласно которым к 55-57 годам число россиянок с ожирением достигает максимума.

с чего всё началось

Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания. По ее словам, в большей степени этому риску подвержены женщины, пишет агентство RNS.

Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50

Хоккей Павел Дацюк вернется в «Автомобилист» Воспитанник "Автомобилиста" Павел Дацюк с 2001 по 2016 годы выступал в НХЛ за "Детройт Ред Уингз".

Общество Супруги Трамп дали торжественный ужин в Лондоне Во вторник вечером в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне чета Трамп устроила торжественный ужин, самым почетным гостем на котором стал принц Чарльз.

Общество Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.

Происшествия На Украине уволили полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка Двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области, уволили со службы.

Политика Порошенко потребовал от Зеленского объяснений Бывший лидер Украины Петр Порошенко потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.

Кино Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка» Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова официально подтвердила беременность от Тимати Модель Анастасия Решетова официально подтвердила давно ходившие слухи о беременности от рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати.

Футбол Скандальный финал африканской Лиги чемпионов будет переигран Конфедерация африканского футбола на экстренном заседании приняла решение переиграть ответный матч.

Авто Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.

Игры 17 свежих концептов Beyond Good & Evil 2 Хоть Beyond Good & Evil 2 не привезут на Е3 2019, создатели амбициозного сиквела сегодня провели сорокаминутную трансляцию, в рамках которой в основном рассказывали о мире игры и его жителях.

Происшествия Задержан начальник колонии Копейска 5 июня сотрудники ФСБ задержали за взятку начальника колонии № 15 Копейска Владимира Ульянова.

Политика Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.

Политика Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко.

Армия и оружие Опубликовано фото новейшего российского военного вертолёта Ка-65 В сети появилось фото перспективного палубного вертолета «Минога» В сети интернет опубликованы фотографии нового вертолета Ка-65 «Минога».

Политика Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Баскетбол ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии плей-офф Лиги ВТБ Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" в первом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Игры В Steam с 97% скидкой продают Borderlands: The Handsome Collection Пока Sony раздаёт подписчикам PS Plus сборник Borderlands: The Handsome Collection бесплатно, в Steam его можно купить с беспрецедентной скидкой в 97% — за 168 рублей (обычная цена — 6365 рублей).

Футбол Жиру: «Раздражал январский переход Игуаина в „Челси“» Форвард "Челси" Оливье Жиру поделился впечатлениями от январского перехода в стан лондонцев Гонсало Игуаина.

Футбол ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.

Здоровье В Кузбассе стали втрое реже травиться алкоголем В Кузбассе за пять лет число отравлений алкоголем сократилось почти втрое, сообщила пресс-служба областного департамента здравоохранения со ссылкой на главного кузбасского нарколога Андрея Лопатина.

Транспорт В аэропорту Шереметьево объяснили задержки с багажом Задержки с выдачей багажа пассажирам в аэропорту Шереметьево связаны с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не нехваткой грузчиков.