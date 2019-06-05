Общество
Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50Известия 14:46
Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания. По ее словам, в большей степени этому риску подвержены женщины, пишет агентство RNS.
Читать в источнике
Оценить31
с чего всё началось
Природа ищет способы «избавиться» от людей старше 50 лет, одним из самых эффективных является переедание, ведущее к ожирению, рассказала RNS телеведущая Елена Малышева, комментируя данные Роспотребнадзора, согласно которым к 55-57 годам число россиянок с ожирением достигает максимума.Rambler News Service10:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 15:04, Ашберн
Политика
Контактная группа на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии блокады Донбасса
Контактная группа по урегулированию на востоке Украины на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе.
Обновлено в 12:00
Музыка
Валерия обвинила Киркорова и Баскова в накрутке голосов клипа «Ибица»
Певица Валерия выступила с критикой Филиппа Киркорова и Николая Баскова.
Обновлено в 10:48
Политика
Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате
Действующий президент Украины Владимир Зеленский в выступлении в Брюсселе повторил заявление бывшего главы государства Петра Порошенко, заявил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Садальский обвиняет внучку Федосеевой-Шукшиной в отравлении Алибасова
Ранее сообщалось, что продюсер Бари Алибасов отравился чистящим средством «Крот», приняв его за стакан с соком.
Обновлено в 11:25
Общество
Супруги Трамп дали торжественный ужин в Лондоне
Во вторник вечером в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне чета Трамп устроила торжественный ужин, самым почетным гостем на котором стал принц Чарльз.
Обновлено в 01:27
Авто
«Автотор» начал производство внедорожника BMW X7
Калининградский завод «Автотор» начал выпуск нового флагманского внедорожника BMW X7.
Обновлено в 05:41
Политика
Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:35
Политика
Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины
Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.
Обновлено в 14:35
Кино
Вышел трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом
Обновлено в 03:51
Авто
Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed
В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено в 04:08
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено в 14:22
Армия и оружие
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
Сегодня состоялась церемония выкатки первого опытного образца новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос".
Обновлено в 10:06
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent на торгах на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,61% до 59,73 за баррель, следует из данных биржи; это минимум с 29 января 2019 года.
Обновлено в 12:25
Политика
Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе
Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено в 14:38
Политика
Оптимизм Зеленского неоправдан: не ждут бедную Украину в ЕС
Для начала — нет у России такого проекта. И оптимизм Зеленского неоправдан: дожидаться придётся долго.
Обновлено в 11:54
Космос
Сенаторы США предложили сохранить для потомков место высадки человека на Луне
Законопроект, призванный обеспечить сохранение для будущих поколений места первой высадки человека на Луне, представлен на рассмотрение членов Сената Конгресса США.
Обновлено в 13:14
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
Авто
В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval
В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 08:40
Футбол
Португалия — Швейцария: Роналду сыграет с первых минут
Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Швейцарии на матч 1/2 финала Лиги наций УЕФА.
Обновлено в 13:52
Политика
Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле
Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:59
Экономика
Россия договорилась о расширении поставок сельхозпродукции в КНР
Россия договорилась о расширении поставок сельскохозяйственной продукции в Китай, в частности, подписаны соглашения о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое и ячменю, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено в 12:38
Общество
Создатель «Большого брата» и «Голоса» подал иск против Facebook
Нидерландский миллиардер Джон де Моль, известный созданием реалити-шоу «Большой брат» и телевизионного вокального конкурса «Голос», в среду, 5 июня, подал иск против Facebook в Амстердамский окружной суд, передает Reuters.
Обновлено в 14:07
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» в первом матче финала лиги ВТБ
В первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл подмосковные «Химки».
Обновлено в 14:27
Экономика
Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе
Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.
Обновлено в 10:45
Культура
В Шереметьево открыли памятник Пушкину
Обновлено в 08:00