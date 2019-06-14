Малышева ответила на критику передачи о детях-кретинахРИА Новости 08:58

Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины».

с чего всё началось

Одно и то же слово можно использовать в разном контексте... Бытует мнение, что это оскорбительное слово. На самом деле такие термины медицинские есть, только они используются не в таком уничижительном смысле, а в степени умственной отсталости.

Телеведущая Елена Малышева ответила на критику выпуска передачи "Жить здорово" о заболеваниях, вызывающих слабоумие у детей.

Малышева ответила на критику передачи о детях-кретинах

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