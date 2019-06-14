Общество

Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах «жертвами обмана»РИА Новости 08:58

В комментарии радиостанции "Говорит Москва" телеведущая также заявила, что позвонившие ей журналисты "стали жертвами обмана". Позиции о допустимости использования подобной лексики в отношении больных людей разнятся.
Читать в источнике
Евгений Брюн
Одно и то же слово можно использовать в разном контексте... Бытует мнение, что это оскорбительное слово. На самом деле такие термины медицинские есть, только они используются не в таком уничижительном смысле, а в степени умственной отсталости.
— Евгений Брюн, психиатрГазета.Ru 07:09
с чего всё началось

Малышева дала совет критикам эфира о «кретинах»

Телеведущая Елена Малышева призвала посмотреть выпуск ее программы «Жить здорово», где шла речь о детях с ментальными нарушениями, прежде чем говорить о ее программе.
Rambler News Service02:51

Подробнее о событии

Логопед Ольга Азова: в научной литературе не использовалось слово «кретин»

Православие и Мир10:15

Президент Ассоциации детских психиатров раскритиковал слова Малышевой о «детях-кретинах». «Человек, лишенный этических понятий»

URA.Ru09:30

Малышева прокомментировала свои слова о детях-кретинах

Московский Комсомолец09:36

Малышева назвала «жертвами обмана» критиков эфира о «детях-кретинах»

Газета.Ru09:46

В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях

RT на русском04:39

"Посмотрите программу, а потом позвоните. Вам понятно?": Малышева ответила за "детей-кретинов"

Царьград10:14

Помощник Малышевой объяснил, почему она назвала больных детей «кретинами»

ФАН03:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:21, Вашингтон
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Кристина Асмус любит Гарика Харламова сильнее, когда он в отъезде

Отечественная актриса Кристина Асмус откровенно призналась, что любит Гарика Харламова сильнее, когда он в отъезде.
Обновлено в 10:30
Политика

МИД России осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

Министерство иностранных дел России осудило нападения на два танкера в Оманском заливе 13 июня.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Обновлено в 07:27
Политика

МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.
Обновлено в 10:34
Политика

ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола

Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) может разорвать юридические и церковные связи с почетным патриархом Филаретом, если он попытается устроить собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес

Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским

Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:53
Футбол

«Челси» придется заплатить «Дерби» 4 млн фунтов за Лэмпарда

Чтобы договориться с Лэмпардом, «Челси» придется заплатить «Дерби» компенсацию в размере примерно 4 миллионов фунтов.
Обновлено в 10:22
Общество

Danone подала в суд на «Савушкин продукт» из-за упаковки йогурта

Danone отстаивает в суде свои авторские права на дизайн упаковки продуктов, пояснил РБК представитель российского офиса компании.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Под Воронежем загорелся полигон по утилизации боеприпасов

Обновлено в 10:11
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»

В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Общество

В России введут гибкий отпуск по уходу за ребенком

Сергей Рыбальченко, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ, рассказал о своей инициативе предоставить женщинам гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено в 00:48
Финансы

ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента

Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено в 06:41
Театры

На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова

Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Авто

Land Rover разработает особую версию Defender нового поколения

Будет интересно посмотреть, появятся ли эти особенности в глобальной модификации, или же Land Rover планирует представить отдельную версию внедорожника с учетом особенностей рынка Китая.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес

Орнелла Мути приговорена к тюрьме за ужин с Путиным

Известная итальянская звезда кино Орнелла Мути приговорена к заключению сроком на полгода, причиной чему послужил ужин с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» сел в Варшаве из-за буйного пассажира

Самолет «Аэрофлота», летевший из Барселоны в Москву, совершил посадку в Варшаве, показывают данные сервиса Flightradar.
Обновлено в 09:58
Политика

Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначения Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Политика

Из плена талибов в Афганистане освободили россиянина

В Афганистане прошла спецоперация по спасению из плена члена российской межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести Александра Лаврентьева, сообщил РБК.
Обновлено вчера в 09:01
Авто

Subaru анонсировала в РФ кроссовер Subaru XV Tokyo

Японская компания анонсировала старт продаж в нашей стране особой версии паркетника Subaru XV, которая получила название Tokyo и расширенный список оборудования.
Обновлено вчера в 13:50
Транспорт

Росавтодор: Скоростной режим пока увеличен не будет

Разрабатываемый ГОСТ об увеличении до 130 км в час скоростного режима на ряде отрезков магистральных трасс носит рекомендательный характер и пока введен не будет.
Обновлено в 07:55
Футбол

«Реал» подписал японского «Месси»

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о подписании японского таланта.
Обновлено в 06:35
Политика

США разрешили политический кризис в Молдавии

Посол США в Молдавии Дерек Хоган положил конец политическому кризису в стране, навестив членов Демократической партии и убедив их признать новое правительство.
Обновлено в 10:59
Транспорт

Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту

На строительстве железнодорожной части Крымского моста завершена стыковка первого пути.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Леонков рассказал о преимуществах российской противоракеты ПРС-1М

Речь идет о ракете системы ПРО ПРС-1М, способной уничтожить запущенный с территории Европы или Соединенных Штатов баллистический снаряд.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак

Пожарные эвакуировали из здания 300 кошек и семь собак, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией

Обновлено в 02:22
Здоровье

«Не ссы, рожай»: в краснодарских поликлиниках запустили соцрекламу

На информационных стендах поликлиник и больниц Краснодара рекламируют сайт, где размещены социальные плакаты против ожирения и абортов.
Обновлено в 09:59
Интернет

В Москве произошел массовый сбой геолокации

В октябре 2016 года в сети начали жаловаться на искажение сигналов GPS-навигаторов в Москве около Кремля.
Обновлено в 08:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное