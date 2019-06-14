Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах «жертвами обмана»РИА Новости 08:58

Телеведущая Елена Малышева призвала посмотреть выпуск ее программы «Жить здорово», где шла речь о детях с ментальными нарушениями, прежде чем говорить о ее программе.

с чего всё началось

Одно и то же слово можно использовать в разном контексте... Бытует мнение, что это оскорбительное слово. На самом деле такие термины медицинские есть, только они используются не в таком уничижительном смысле, а в степени умственной отсталости.

В комментарии радиостанции "Говорит Москва" телеведущая также заявила, что позвонившие ей журналисты "стали жертвами обмана". Позиции о допустимости использования подобной лексики в отношении больных людей разнятся.

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