Общество
Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах «жертвами обмана»РИА Новости 08:58
В комментарии радиостанции "Говорит Москва" телеведущая также заявила, что позвонившие ей журналисты "стали жертвами обмана". Позиции о допустимости использования подобной лексики в отношении больных людей разнятся.
Читать в источнике
Оценить1183
Одно и то же слово можно использовать в разном контексте... Бытует мнение, что это оскорбительное слово. На самом деле такие термины медицинские есть, только они используются не в таком уничижительном смысле, а в степени умственной отсталости.
— Евгений Брюн, психиатрГазета.Ru 07:09
с чего всё началось
Телеведущая Елена Малышева призвала посмотреть выпуск ее программы «Жить здорово», где шла речь о детях с ментальными нарушениями, прежде чем говорить о ее программе.Rambler News Service02:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:21, Вашингтон
Шоу-бизнес
Кристина Асмус любит Гарика Харламова сильнее, когда он в отъезде
Отечественная актриса Кристина Асмус откровенно призналась, что любит Гарика Харламова сильнее, когда он в отъезде.
Обновлено в 10:30
Политика
МИД России осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
Министерство иностранных дел России осудило нападения на два танкера в Оманском заливе 13 июня.
Обновлено в 10:13
Политика
МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.
Обновлено в 10:34
Политика
ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола
Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) может разорвать юридические и церковные связи с почетным патриархом Филаретом, если он попытается устроить собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским
Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:53
Футбол
«Челси» придется заплатить «Дерби» 4 млн фунтов за Лэмпарда
Чтобы договориться с Лэмпардом, «Челси» придется заплатить «Дерби» компенсацию в размере примерно 4 миллионов фунтов.
Обновлено в 10:22
Общество
Danone подала в суд на «Савушкин продукт» из-за упаковки йогурта
Danone отстаивает в суде свои авторские права на дизайн упаковки продуктов, пояснил РБК представитель российского офиса компании.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»
В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Общество
В России введут гибкий отпуск по уходу за ребенком
Сергей Рыбальченко, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ, рассказал о своей инициативе предоставить женщинам гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено в 00:48
Финансы
ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента
Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено в 06:41
Театры
На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова
Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Авто
Land Rover разработает особую версию Defender нового поколения
Будет интересно посмотреть, появятся ли эти особенности в глобальной модификации, или же Land Rover планирует представить отдельную версию внедорожника с учетом особенностей рынка Китая.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Орнелла Мути приговорена к тюрьме за ужин с Путиным
Известная итальянская звезда кино Орнелла Мути приговорена к заключению сроком на полгода, причиной чему послужил ужин с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» сел в Варшаве из-за буйного пассажира
Самолет «Аэрофлота», летевший из Барселоны в Москву, совершил посадку в Варшаве, показывают данные сервиса Flightradar.
Обновлено в 09:58
Политика
Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначения Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Политика
Из плена талибов в Афганистане освободили россиянина
В Афганистане прошла спецоперация по спасению из плена члена российской межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести Александра Лаврентьева, сообщил РБК.
Обновлено вчера в 09:01
Авто
Subaru анонсировала в РФ кроссовер Subaru XV Tokyo
Японская компания анонсировала старт продаж в нашей стране особой версии паркетника Subaru XV, которая получила название Tokyo и расширенный список оборудования.
Обновлено вчера в 13:50
Транспорт
Росавтодор: Скоростной режим пока увеличен не будет
Разрабатываемый ГОСТ об увеличении до 130 км в час скоростного режима на ряде отрезков магистральных трасс носит рекомендательный характер и пока введен не будет.
Обновлено в 07:55
Футбол
«Реал» подписал японского «Месси»
Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о подписании японского таланта.
Обновлено в 06:35
Политика
США разрешили политический кризис в Молдавии
Посол США в Молдавии Дерек Хоган положил конец политическому кризису в стране, навестив членов Демократической партии и убедив их признать новое правительство.
Обновлено в 10:59
Транспорт
Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту
На строительстве железнодорожной части Крымского моста завершена стыковка первого пути.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Леонков рассказал о преимуществах российской противоракеты ПРС-1М
Речь идет о ракете системы ПРО ПРС-1М, способной уничтожить запущенный с территории Европы или Соединенных Штатов баллистический снаряд.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак
Пожарные эвакуировали из здания 300 кошек и семь собак, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией
Обновлено в 02:22
Здоровье
«Не ссы, рожай»: в краснодарских поликлиниках запустили соцрекламу
На информационных стендах поликлиник и больниц Краснодара рекламируют сайт, где размещены социальные плакаты против ожирения и абортов.
Обновлено в 09:59
Интернет
В Москве произошел массовый сбой геолокации
В октябре 2016 года в сети начали жаловаться на искажение сигналов GPS-навигаторов в Москве около Кремля.
Обновлено в 08:13