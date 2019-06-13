Общество

Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»РИА Новости 17:38

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами". В частности, телеведущая предложила обсудить тему "Откуда берутся дети-кретины", заявив, что термин "кретин" является медицинским и определяет "степень умственной отсталости".
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Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»

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Малышева назвала больных детей «кретинами» в своей программе

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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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