Общество
Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»РИА Новости 17:38
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами". В частности, телеведущая предложила обсудить тему "Откуда берутся дети-кретины", заявив, что термин "кретин" является медицинским и определяет "степень умственной отсталости".
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Завершился выпуск Chevrolet Cruze
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Российские ученые раскрыли тайну найденных на Камчатке алмазов
Российские ученые после проведения исследования раскрыли тайну необычных алмазов, найденных на Камчатке.
Обновлено в 10:09
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В Великобритании выставлена на продажу тюрьма для ведьм
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Специалист рассказал, чем могут быть опасны пятизвездочные отели
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Обновлено в 16:04
Общество
В России могут появиться спецмагазины по продаже алкоголя и табака
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Обновлено в 04:22
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
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Армия и оружие
В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1М
Особое восхищение немецкого издания вызвала российская противоракета ПРС-1М. Журнал назвал ее оружием Судного дня.
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Политика
Путин уволил двух генералов полиции из-за дела журналиста Голунова
Президент России Владимир Путин уволил глав двух управлений ГУ МВД по Москве после прекращения дела журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 06:45
Общество
Росстат заставит предприятия расплачиваться за неточные данные
Законопроект, позволяющий штрафовать компании на сумму до 150 тыс. рублей за недостоверную или не вовремя поданную отчетность, подготовил Росстат.
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Дочь Даны Борисовой поздравила маму с днем рождения и признала свою вину в семейном конфликте
Дочь Даны Борисовой поздравила маму с днем рождения и признала свою вину в семейном конфликте Напомним, что в прошлом месяце Полина объявила о том, что открывает собственный магазин слаймов — игрушек-лизунов из вязкого желеобразного материала.
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Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
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Экономика
ВТБ потребует признать несостоятельными компании группы БФК
ВТБ потребует признать несостоятельными компании группы БФК Банк ВТБ намерен обратиться в суд с заявлениями о банкротстве пяти компаний, связанных с группой БФК — одним из крупнейших в Сибири производителей пластиковых окон.
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Авто
Kia показала новый кроссовер для России
Компания KIA опубликовала короткое тизерное видео, раскрывающее некоторые черты внешности нового глобального кроссовера Seltos.
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Realme решила завоевать российский рынок смартфонов низкими ценами
«Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделями: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено в 17:06
Авто
Subaru анонсировала в России кроссовер Subaru XV Tokyo
Компания Subaru анонсировала появление на российском рынке новой версии кроссовера Subaru XV, которая получила приставку к названию Tokyo.
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Армия и оружие
В Польше разместят эскадрилью разведывательных беспилотников США
Обновлено вчера в 22:26