Общество
Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»РИА Новости 17:38
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами". В частности, телеведущая предложила обсудить тему "Откуда берутся дети-кретины", заявив, что термин "кретин" является медицинским и определяет "степень умственной отсталости".
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