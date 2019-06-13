Малышева рассказала о детях-кретинах и попала под шквал критикиLenta.ru 20:10

Ведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» назвала больных детей «кретинами». Запись шоу доступна на YouTube-канале телепередачи.

Малышева рассказала о детях-кретинах и попала под шквал критики

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