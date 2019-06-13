Общество

Малышева рассказала о детях-кретинах и попала под шквал критикиLenta.ru 20:10

Ведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» назвала больных детей «кретинами». Запись шоу доступна на YouTube-канале телепередачи.
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Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»

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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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