Общество
Малышева рассказала о детях-кретинах и попала под шквал критикиLenta.ru 20:10
Ведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» назвала больных детей «кретинами». Запись шоу доступна на YouTube-канале телепередачи.
Читать в источнике
Оценить198
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 21:37, Ашберн
Футбол
Вратарь ФК «Уфа» забил гол в ворота сборной России
Голкипер футбольного клуба «Уфа» Алексей Чернов отметился вчера невероятным голом, который он забил в ворота сборной России для игроков младше 20 лет.
Обновлено вчера в 05:10
Политика
Порошенко назвал способ закрыть вопрос о воровстве российского газа
Украина с ноября 2015-го отказалась от закупок у "Газпрома" и закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.
Обновлено в 18:47
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой устроила заплыв с отцом в бассейне
Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина продолжает находиться в Турции со своим отцом, а также его второй супругой Ольгой и братом.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области
Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Политика
Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ
Ранее нынешняя глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович высказалась против попыток изолировать Россию и заявила о необходимости диалога с Москвой.
Обновлено в 20:47
Шоу-бизнес
Богомолов дал откровенное интервью Собчак
Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Общество
Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
Молодоженов-студентов из МГСУ не пустили в общежитие с новорожденным ребенком, сообщил телеканал НТВ.
Обновлено в 20:02
Технологии
Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов
Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Общество
Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны
Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
Обновлено в 11:08
Авто
Volvo и Uber представили серийный беспилотник
Компании Volvo Cars и Uber представили совместно разработанный серийный беспилотный автомобиль, построенный на базе модели XC90.
Обновлено в 13:47
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе приложения Instagram, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Обновлено в 18:27
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Политика
Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова
Президент Владимир Путин уволил двух генералов МВД за дело журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:43
Футбол
Transfermarkt обнулит трансферную стоимость Мамаева и Кокорина
Портал Transfermarkt обнулит трансферную стоимость для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 14 июня.
Обновлено в 20:58
Гаджеты
Honor 20 от Huawei появится на российском рынке 21 июня
Обновлено в 09:30
Происшествия
Экс-главу Волгоградского СК перевели в карантин СИЗО «Лефортово»
Экс-начальник Следственного комитета по Волгоградской области, советник главы СК, Михаил Музраев, подозреваемый в причастности к покушению на жизнь главы региона, пока находится в карантинной камере в СИЗО "Лефортово", он жалуется на свое здоровье, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 17:48
Здоровье
Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке
Обновлено в 03:20
Наука
Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории
Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.
Обновлено 11 июня в 10:43
Политика
Путин примет участие в саммите ШОС в Бишкеке
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес
CNN: умерла актриса Эдит Гонсалес
Обновлено в 20:29
Общество
Forbes опубликовал список самых богатых рэперов мира
Обновлено в 14:19
Политика
Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.
Обновлено в 20:34
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент
8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.
Обновлено в 21:12
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58