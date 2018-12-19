Экономика
Малый бизнес показал рекордный пессимизм
Малый бизнес показал рекордный пессимизмРБК16:01
Индекс может колебаться от 100 до минус 100, отрицательные значения показывают, что негативные оценки превалируют над позитивными.
РБК16:01
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Экономика
МВФ одобрил кредит Украине на $3,9 млрд
Совет директоров МВФ одобрил Украине кредит на 3,9 млрд долларов сроком на 14 месяцев.
Обновлено в 16:59
Энергетика
Правительство отказалось верить в рост цен из-за бензина
Вице-премьер Дмитрий Козак не намерен верить на слово сообщениям о том, что со следующего года цены на продукты пойдут вверх вслед за ростом цен на бензин для логистических и транспортных компаний.
Обновлено в 12:15
Финансы
Нефть подешевела до $57 за баррель. Индекс Мосбиржи закрылся в минусе
Индекс МосБиржи снизился на 0,37%, закрывшись со значением 2350,29 пунктов.
Обновлено в 13:59
Финансы
Владимир Путин запретил уличные табло с курсами валют
Банкам запрещено размещать данные о курсах иностранных валют вне помещений кредитных организаций.
Обновлено в 12:40
Финансы
Прибыль банковского сектора России за 11 месяцев выросла в 1,5 раза
Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года и составила 1 трлн 279 млрд рублей, сообщил Банк России.
Обновлено в 08:27
Экономика
Венчурный рынок готовят к ускорению
В РФ используется 80% применяемых в мире инструментов поддержки венчурного рынка, однако сохраняется дисбаланс по доле вложений в IT по сравнению с реальным сектором, нехватка фондов поздних стадий и рынков сбыта, отметил замглавы РВК Алексей Басов на презентации стратегии развития рынка венчурных и прямых инвестиций до 2030 года.
Обновлено в 17:27
Энергетика
Минэнерго ожидает рекордных показателей по добыче газа
"Что касается добычи нефти и газового конденсата, мы увидим к концу года объемы в 556 миллионов тонн - это примерно на десять миллионов тонн больше, чем в прошлом году, или на 200 тысяч баррелей в сутки больше, несмотря на то, что действовала сделка со странами ОПЕК и не-ОПЕК", - сказал Новак, пояснив, что такое стало возможным за счет наращивания добычи во втором полугодии.
Обновлено в 01:54
Экономика
Жилищный нацпроект станет скромнее и потребует господдержки
Жилищный нацпроект станет скромнее и потребует господдержки Отставание ввода жилых домов от плана на 11 млн кв. м в 2018 году изменит всю долгосрочную жилищную программу — нацпроект «Жилье и городская среда», требующий ускорения отрасли до 120 млн кв. м к 2024 году.
Обновлено в 17:27
Экономика
Немецкие компании инвестировали в экономику России 628 миллионов евро
Немецкие компании, зарегистрированные в России, инвестировали в экономику России в текущем году 628 миллионов евро, что значительно больше по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 08:48
Экономика
Генпрокуратура рассчитала средний размер взятки в России в 2018 году
В начале декабря 2018 года Куренной рассказал, что в Генпрокуратуре составили портрет среднего коррупционера.
Обновлено в 06:02
Экономика
АСВ потребовало с бывших акционеров Внешпромбанка 219 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших акционеров рухнувшего Внешпромбанка к субсидиарной ответственности на 219 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АСВ, которое является конкурсным управляющим Внешпромбанка.
Обновлено в 14:05
Финансы
Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей
Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 06:42
Экономика
Украинский ВТБ не достался никому
Ликвидацию банка предпочли предложениям инвестора Срок отбора банка для передачи активов и обязательств украинского ВТБ, признанного неплатежеспособным в конце ноября (см. "Ъ" от 28 ноября), истек.
Обновлено в 17:27
Экономика
Продюсер «Дома-2» купит у Ивана Таврина долю в RuTube
Бизнесмен Александр Карманов, являющийся продюсером шоу «Дом-2», купит около 66% видеоплатформы «Руформ».
Обновлено в 13:42
Экономика
Банки выпустили 50 млн карт «Мир»
На конец III квартала в России было 268 млн карт – таким образом, доля национальных карт в общей эмиссии составляет 18,6%. Доля «Мира» в оборотах оплаты товаров и услуг в III квартале – 14,2%, поделился Комлев.
Обновлено в 07:57