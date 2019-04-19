Политика
Мальта помешала России помочь МадуроLenta.ru 10:28
Мальта закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов, чтобы помешать России поддерживать правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом в Twitter сообщила спикер Госдепартамента США Морган Ортагус.
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США призвали все страны мира заблокировать доступ российских самолетов к Венесуэле
Московский Комсомолец10:18
В МИД РФ осудили отказ Мальты предоставить воздушное пространство для пролета самолетов РФ
Интерфакс - Россиявчера в 08:19
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Задержан совладелец банка «Югра» Алексей Хотин
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Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
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Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
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Apple задерживает выплаты российским разработчикам приложений
Разработчики приложений для магазина App Store пожаловались на форуме Apple, что компания стала задерживать выплаты.
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Коломойскому принадлежало более 41% акций Приватбанка. Приватбанк был национализирован в декабре 2016 года.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Свидетель драки сообщил о «неизвестном друге» Мамаева и Кокорина
В деле об избиении футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным чиновников в кафе «Кофемания» появился таинственный драчун, который был вместе со спортсменами, но на скамью подсудимых не попал.
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Создание сетей связи пятого поколения (5G) в России требует довольно жестких условий по локализации производства телекоммуникационного оборудования.
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