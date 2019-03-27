Футбол

Мальта — Испания 0:2Спорт-Экспресс вчера в 08:40

Мальта — Испания
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Национальный стадион
31′
Альваро Мората
57′
Хуан Бернат
Икер Муниаин
65′
Сауль Ньигес
Хесус Навас
Джозеф Мбонг
Роуэн Мускат
65′
Джон Минтофф
Майкл Мифсуд
70′
Хуан Корбалан
72′
73′
Альваро Мората
79′
Альваро Мората
Родриго Морено
Джонатан Каруана
Карл Микаллеф
85′
Как сообщает Королевская федерация футбола Испании, Луис Энрике пропустит матч по семейным обстоятельствам. Функции главного тренера будет исполнять помощник Роберт Морено.
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