Мальта — Испания 0:2Спорт-Экспресс вчера в 08:40

Как сообщает Королевская федерация футбола Испании, Луис Энрике пропустит матч по семейным обстоятельствам. Функции главного тренера будет исполнять помощник Роберт Морено.

Политика Порошенко не исключил переговоров с Путиным Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия Экс-министр Михаил Абызов задержан ФСБ В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего министра Михаила Абызова.

Происшествия Мать брошенной в квартире девочки оставила ее одну на три дня Мать найденной в московской квартире 5-летней девочки с признаками анорексии Ирина Геращенко оставила дочь одну на трое суток.

Происшествия Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погиб Экипаж вертолета Ми-8 Минобороны Казахстана, потерпевшего крушение на юге страны, погиб, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Политика Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге За неделю до выборов в гонке лидирует Владимир Зеленский, его готовы поддержать 30% опрошенных.

Происшествия Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист Журналист Рафаэль Хенцель, выживший после крушения самолета с футболистами бразильской команды "Шапекоэнсе", умер от сердечного приступа, сообщает Globo.

Общество Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100 Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

Политика Тереза Мэй сообщила о готовности уйти в отставку Мэй пообещала соратникам, что уйдет с должности главы правительства, если большинство депутатов палаты общин ратифицируют ее договор об условиях выхода Британии из ЕС, который она согласовала с Брюсселем в ноябре.

Общество Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.

Происшествия Водителей просят объезжать перекрытую демонстрантами трассу «Кавказ» В Управлении федеральными дорогами «Кавказ» Росавтодора подтверждают факт перекрытия трассы в Ингушетии и просят водителей объезжать участок на 563-568 километрах через Назрань.

Политика Кемеровская область официально стала называться Кузбассом Кемеровская область официально получила второе наименование и теперь ее можно называть Кузбасс.

Шоу-бизнес Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.

Футбол Медведев обозначил сумму на то, чтобы достроить «Газпром-Арену» Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал каналу «КраСава» о том, сколько еще нужно потратить на «Газпром Арену» для того, что довести стадион до идеального состояния.

Баскетбол «Нижний Новгород» уступил в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Нижний Новгород» на своей площадке уступил «Антверпену» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 68:83.

Политика В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.

Кино Владимир Мединский: Российские фильмы распределят по календарному году Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что у фонда кино появится новая функция.

Культура Ярославскому губернатору не рассказали о слиянии театров Официально в театре пока не рассказывают, каким образом объединение может сказаться на репертуаре и театральной жизни.

Происшествия Испанский суд хочет арестовать участников нападения на посольство КНДР Другой орден касается гражданина США Сама Лю. Испанские СМИ заявляют о том, что данные лица находятся за пределами страны.

Авто Под маркой Aurus выйдет парадный кабриолет В Сети появились первые снимки кабриолета на базе Единой модульной платформы, который будет выпущен под маркой Aurus.

Политика МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».

Армия и оружие Небензя сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что боевики в Сирии совместно с «Белыми касками» планируют новые провокации с применением отравляющих веществ.

Происшествия В московском отделении партии «Яблоко» проходят обыски Полиция проводит обыск в московском отделении партии «Яблоко» на Пятницкой улице.