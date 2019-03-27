Футбол

Мальта — Испания 0:2Спорт-Экспресс 17:35

Мальта — Испания
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Национальный стадион
31′
Альваро Мората
57′
Хуан Бернат
Икер Муниаин
65′
Сауль Ньигес
Хесус Навас
Джозеф Мбонг
Роуэн Мускат
65′
Джон Минтофф
Майкл Мифсуд
70′
Хуан Корбалан
72′
73′
Альваро Мората
79′
Альваро Мората
Родриго Морено
Джонатан Каруана
Карл Микаллеф
85′
Сборная Испании на выезде обыграла Мальту в матче отборочного турнира Евро-2020 (2:0). Дубль оформил нападающий "Атлетико" Альваро Мората.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дубль Мораты помог Испании одолеть Мальту

Газета.Ru18:12

Испания в матче с Мальтой владела мячом 83,5% времени

Sport24.ru17:59

Дубль Мораты принес Испании победу над Мальтой

Спорт-Экспресс17:35

Дубль Мораты принёс Испании победу над Мальтой в отборе Евро-2020

RT на русском17:39

Дубль Мораты принес победу Испании над Мальтой в квалификации Евро-2020

Советский спорт17:38

Сборная Испании обыграла Мальту, Мората оформил дубль

Матч ТВ17:40

Дубль Мораты принёс Испании победу в матче квалификации Евро-2020 с Мальтой

Чемпионат17:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 18:53, Ашберн
Культура

Путин в Кремле вручил премии молодым деятелям культуры

Обновлено в 08:56
Авто

Peugeot 508 приедет в Россию с дизелем

Согласно опубликованному документу, в России Peugeot 508 будет доступен только в кузове типа "лифтбек".
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Элизабет Херли повторила свой культовый образ 25-летней давности

Обновлено в 13:27
Экономика

Арестованный в России инвестор из США выиграл спор за российский банк

Лондонский международный арбитражный суд встал на сторону основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного в России по обвинению в хищении 2,5 миллиарда рублей, в споре об опционе на акции банка «Восточный».
Обновлено в 04:19
Здоровье

Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли

Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе

На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Политика

МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле

Нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, которое стороны подписали в мае 2001 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 15:53
Общество

Пенсионеры столицы укрепляют свою финансовую безопасность

С осени 2018 года в Москве по инициативе Департамента труда и соцзащиты населения реализуется масштабный социальный проект — Программа повышения финансовой грамотности пенсионеров.
Обновлено в 15:28
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Происшествия

Экс-зампреда правительства Камчатки обвинили во взяточничестве

Как сообщает Управление СК РФ по Камчатскому краю, бывшего заместителя председателя регионального правительства Валерия Карпенко обвинили в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 18:27
Политика

Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов

В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено в 15:04
Происшествия

В США арестован звезда фильма «Убить Билла» Майкл Мэдсен

Обновлено в 07:07
Космос

НАСА сообщило о неисправной аккумуляторной батарее на МКС

Обновлено в 18:15
Здоровье

Диагностическая лаборатория Волгограда получила новое оборудование

Клинико-диагностическая лаборатория Волгограда продолжает развиваться.
Обновлено в 08:59
Гаджеты

Xiaomi показала зарядное устройство, заряжающее смартфон за 17 минут

Обновлено в 11:11
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа

Согласно заявлению, израильские ВВС «начали наносить удары по террористической группировке ХАМАС по всему сектору Газа».
Обновлено вчера в 12:47
Кино

СМИ сообщили о смерти актера Нодара Мгалоблишвили

Обновлено в 17:20
Авто

Немецкий пенсионер почти 50 лет ждет извинений от BMW

Обновлено в 04:25
Происшествия

Адвокат: Экс-министр Абызов не признает свою вину

Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована

Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:33
Общество

Более половины водителей такси в Москве имеет высшее образование

Большинство водителей такси, работающих в Москве, являются людьми с высшим образованием.
Обновлено в 15:57
Кино

Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали

Обновлено в 14:49
Общество

Ирина Яровая перевоспитает трудных подростков

Вице-спикер Госдумы подготовила законопроект об исправлении несовершеннолетних Ирина Яровая предложила изменить систему работы с подростками, впервые совершившими правонарушение небольшой тяжести.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Снегоуборщик врезался в военный самолет в аэропорту Ульяновска

Снегоуборочная машина во вторник столкнулась с самолетом в аэропорту "Ульяновск - Восточный", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:09
Музыка

Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию

Обновлено в 12:01
Авто

Renault отзывает в РФ около 19 тысяч автомобилей

На сайте Росстандарта появилась информация о начале отзывной кампании, которая затронет 19 218 автомобилей Renault Dokker и Duster.
Обновлено в 05:09
Музыка

Шнуров назвал причину роспуска группы «Ленинград»

Обновлено в 07:31
Происшествия

Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок

В американском аэропорту экстренную посадку совершил авиалайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines, переает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Обновлено в 17:05
Авто

«АвтоВАЗ» модернизирует свой внедорожник Lada 4х4

Российский автогигант в скором времени запустит в продажу модернизированную версию своего внедорожника Lada 4х4.
Обновлено вчера в 12:59
Авто

Автомобили Kia в России получили «футбольные» спецверсии

Российские дилеры KIA начали продажи новой специальной серии автомобилей, посвященной второму по значимости футбольному турниру среди клубов – Лиге Европы UEFA.
Обновлено в 02:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Альваро Мората
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Челси», выступающий за «Атлетико Мадрид» на правах аренды, и сборной Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное