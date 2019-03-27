Футбол
Мальта — Испания 0:2Спорт-Экспресс 17:35
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Национальный стадион
|31′
Альваро Мората
|57′
Хуан Бернат
Икер Муниаин
|65′
Сауль Ньигес
Хесус Навас
Джозеф Мбонг
Роуэн Мускат
|65′
Джон Минтофф
Майкл Мифсуд
|70′
Хуан Корбалан
|72′
|73′
Альваро Мората
|79′
Альваро Мората
Родриго Морено
Джонатан Каруана
Карл Микаллеф
|85′
Мальта
Расстановка 5‑4‑1
1
Бонелло
11
Мускат
22
Мускат
3
Микаллеф
4
Борг
19
Церафа
9
Мифсуд
8
Фенек
6
Джуллаумьер
15
Корбалан
10
Нвоко
13
Аррисабалага
20
Роберто
15
Рамос
12
Эрмосо
3
Гайя
11
Каналес
16
Эрнандес
22
Навас
10
Асенсио
9
Родриго
19
Муниаин
Испания
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Испании на выезде обыграла Мальту в матче отборочного турнира Евро-2020 (2:0). Дубль оформил нападающий "Атлетико" Альваро Мората.
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