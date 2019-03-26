Мальта — Испания 0:0 (1-й тайм)Матч ТВ 10:40

Защитник сборной Испании Серхио Рамос выступил со словами поддержки в адрес главного тренера национальной сборной Луиса Энрике, который не сможет присутствовать на матче отборочного этапа Евро-2020 против команды Мальты.

Общество Врачей роддома в Башкирии насмешил отчет директора о зарплатах Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.

Политика Нетаньяху предложил Путину и Трампу план по урегулированию в Сирии Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту США Дональду Трампу план по урегулированию конфликта в Сирии.

Игры Стали известны апрельские бесплатные игры Xbox Live Gold С 16 апреля по 15 мая станет доступен Outcast: Second Contact.

Футбол Пуйоль назвал лучшего центрального защитника в мире Пике играет ключевую роль в "Барселоне", он приносит команде пользу во многих вещах, в частности в своём лидерстве.

Единоборства Нурмагомедов отреагировал на заявление Макгрегора о завершении карьеры Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал в своем блоге в Twitter на объявление о завершении карьеры ирландским бойцом Конором Макгрегором.

Происшествия Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось побороть маньяка-интеллигента.

Здоровье Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Футбол «Барселона» интересуется Промесом Полузащитник «Севильи» Куинси Промес привлек интерес «Барселоны».

Армия и оружие США отказались решать вопросы по спасению беженцев лагеря «Рукбан» Представители США отказались от участия в координационном совещании по вопросу спасения беженцев, находящихся в лагере «Рукбан», указано в заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии, опубликованном 26 марта.

Авто Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus Итальянский автопроизводитель Lamborghini подтвердил проведение юридического анализа, связанного со схожестью названия российского автомобиля Aurus и ее модели Urus, сообщает «РИА Новости».

Политика МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.

Происшествия Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал международные ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщает газета El País со ссылкой на источники в полиции.

Армия и оружие Уникальный комплекс разведки «Ирония» впервые покажут в Екатеринбурге Уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки "Ирония" впервые покажут широкой публике на выставке вооружения в Екатеринбурге.

Политика Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу Венесуэлы Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Авто АВТОВАЗ в рамках СПИКа локализует производство 26 моделей автомобилей АВТОВАЗ, который в конце прошлого года подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, принял на себя беспрецедентные обязательства по локализации в России производства 26 моделей автомобилей, а также автоматических коробок передач и передовых двигателей, в том числе с турбонагнетателем и на сжатом природном газе.

Экономика ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.

Происшествия Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.

Интернет Хакеры атаковали пользователей компьютеров ASUS Хакеры из ShadowHammer атаковали пользователей компьютеров ASUS через уязвимость в фирменном программном обеспечении.

Здоровье В Петербурге продолжительность жизни возросла до 76 лет Средняя продолжительность жизни в Петербурге увеличилась на полгода и теперь составляет 76 лет.

Происшествия Обвинение запросило для экс-главы Коми Гайзера 21 год колонии Прокурор во вторник попросил Замоскворецкий суд Москвы отправить экс-главу Коми Вячеслава Гайзера на 21 год в колонию по обвинению в коррупции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой» Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.

Происшествия Снегоуборщик врезался в самолет в аэропорту Ульяновска Снегоуборочная машина столкнулась с самолетом Минобороны в аэропорту Ульяновск-Восточный во вторник, 26 марта.

Общество Клад Нарышкиных передан на хранение в ГМЗ «Царское Село» Более двух тысяч предметов, обнаруженных в марте 2012 года в тайной комнате петербургского особняка Трубецких-Нарышкиных, при содействии Министерства культуры РФ переданы на хранение в музей-заповедник «Царское Село».