Футбол
Мальта — Испания 0:0 (1-й тайм)Матч ТВ 10:40
Мальта
Расстановка 5‑4‑1
1
Бонелло
7
Мбонг
22
Мускат
2
Каруана
4
Борг
19
Церафа
16
Минтофф
8
Фенек
6
Джуллаумьер
15
Корбалан
10
Нвоко
13
Аррисабалага
20
Роберто
15
Рамос
12
Эрмосо
3
Гайя
11
Каналес
16
Эрнандес
6
Сауль
10
Асенсио
7
Мората
14
Бернат
Испания
Расстановка 4‑3‑3
Защитник сборной Испании Серхио Рамос выступил со словами поддержки в адрес главного тренера национальной сборной Луиса Энрике, который не сможет присутствовать на матче отборочного этапа Евро-2020 против команды Мальты.
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