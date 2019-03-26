Футбол

Мальта — Испания 0:0 (1-й тайм)Матч ТВ 10:40

Мальта — Испания
0 – 0
1-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Национальный стадион
Мальта
Расстановка 5‑4‑1
1
Бонелло
  
7
Мбонг
  
22
Мускат
  
2
Каруана
  
4
Борг
  
19
Церафа
  
16
Минтофф
  
8
Фенек
  
6
Джуллаумьер
  
15
Корбалан
  
10
Нвоко
  
13
Аррисабалага
  
20
Роберто
  
15
Рамос
  
12
Эрмосо
  
3
Гайя
  
11
Каналес
  
16
Эрнандес
  
6
Сауль
  
10
Асенсио
  
7
Мората
  
14
Бернат
  
Испания
Расстановка 4‑3‑3
Защитник сборной Испании Серхио Рамос выступил со словами поддержки в адрес главного тренера национальной сборной Луиса Энрике, который не сможет присутствовать на матче отборочного этапа Евро-2020 против команды Мальты.
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