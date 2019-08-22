Футбол
«Японский Месси» перешел из «Реала» в «Мальорку» на правах арендыBookmaker-ratings.ru вчера в 11:43
Как сообщает пресс-служба островитян, Кубо перешел в «Мальорку» на правах аренды. Игрок, которого называют «Японским Месси», призван помочь «Мальорке» сохранить прописку в Примере. Клуб с Балеарских островов лишь в прошлом сезоне оформил выход в Примеру.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:32, Ашберн
Происшествия
При стрельбе в Лос-Анджелесе пострадали четыре человека
В результате ранения получили не менее четырех человек. Такую информацию распространил местный телеканал Fox-11.
Обновлено вчера в 18:19
Политика
Татьяна Москалькова прибыла в Киев
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3
Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.
Обновлено в 03:26
Энергетика
Эксперты посоветовали Украине закупать газ у «Газпрома» вместо Катара
Международные эксперты полагают, что Катар в ближайшее время не сможет поставлять газ на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Авто
Lamborghini показала тизер загадочной модели
Компания Lamborghini опубликовала в Instagram тизерное изображение новой таинственной модели.
Обновлено в 01:54
Политика
Захарова вслед за роботом станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИДа Мария Захарова посетила молодежный форум «Машук» в Пятигорске и станцевала с участниками лезгинку.
Обновлено вчера в 10:41
Экономика
Прибыль «Московской Биржи» за 2 квартал выросла на 21,3%
Чистая прибыль "Московской Биржи" по МСФО за 2 квартал 2019 года выросла на 21,3% г/г - до 5,9 млрд рублей.
Обновлено в 02:44
Баскетбол
Боломбой успеет восстановиться к старту сезона
Центровой сборной России и ЦСКА Джоэл Боломбой успеет восстановиться к старту сезона, сообщил «Известиям» рассказал источник в армейском клубе.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
В Сочи задержали пятерых участников перестрелки в Краснодаре
Полиция задержала в Сочи пятерых участников ночной перестрелки в Краснодаре, в которой погиб мужчина, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Пять человек погибли на рэп-концерте в Алжире
Обновлено вчера в 20:54
Футбол
«Краснодар» не может усилить состав из-за финансового fair play
Футбольный клуб «Краснодар» не может усилить состав новыми игроками из-за правил финансового фейр-плей (fair play), заявил гендиректор Владимир Хашиг.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Названа доля столкнувшихся с телефонным мошенничеством россиян
Лаборатории Касперского, специализирующаяся на противодействии хакерам и электронным мошенникам, заявила, что около 9% теряли значительную для себя сумму денег из-за телефонного мошенничества, а каждый третий россиян признался, что он или его близкие сталкивались с таким видом обмана.
Обновлено в 03:15
Политика
Флаги России подняли над Донецком
Российские флаги подняли 22 августа в Донецке вместо флагов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия
Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Политик Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста, сообщила на своей странице в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Обновлено в 01:58
Музыка
Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле
Лайма Вайкуле и Игорь Крутой стали крестными дочери композитора Раймонда Паульса в 1994 году.
Обновлено вчера в 02:16
Общество
На Канарах объявили наивысший уровень угрозы природных пожаров
Власти Канарских островов объявили в пятницу наивысший уровень угрозы возникновения пожаров для пяти из числа входящих в архипелаг островов, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес
Заворотнюк после слухов о раке мозга отменила спектакли
Анастасия Заворотнюк, звезда сериала «Моя прекрасная няня», по данным ряда изданий перестала появляться на светских мероприятиях и даже отменила несколько выступлений.
Обновлено вчера в 22:46
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:34
Экономика
Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31
Общество
Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии
Эксперты перечислили профессии, которые негативно влияют на репродуктивное здоровье женщин и мужчин.
Обновлено в 00:22
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета «Ведомости».
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено вчера в 04:51
Происшествия
В Нижегородской области в лесу нашли пропавшую 5-летнюю девочку
В лесу Нижегородской области в среду, 21 августа, нашли пропавшую несколько дней назад пятилетнюю девочку.
Обновлено вчера в 05:02
Технологии
SOVA упростит российским компаниям разработку голосовых помощников
Проект создания открытой голосовой операционной системы для разработки голосовых помощников SOVA (Smart Open Virtual Assistant), запущенный «Лабораторией Наносемантика» совместно с компанией «Нейросети Ашманова», получит финансирование от Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), «Коммерсанту» в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).
Обновлено в 03:18
Происшествия
Пассажирский борт совершил аварийную посадку на Гавайях
Из-за задымления на борту авиалайнера американской компании Hawaiian Airlines следовавший по маршруту Окленд – Гонолулу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту назначения.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Хирурга из Франции подозревают в изнасиловании 250 детей
Правоохранительный органы Франции подозревают 66-летнего хирурга Джоэля Ле Скуарнека в действиях сексуального характера в отношении 250 несовершеннолетних пациентов, сообщает The Times.
Обновлено вчера в 10:17