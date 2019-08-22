Футбол

«Японский Месси» перешел из «Реала» в «Мальорку» на правах арендыBookmaker-ratings.ru вчера в 11:43

Как сообщает пресс-служба островитян, Кубо перешел в «Мальорку» на правах аренды. Игрок, которого называют «Японским Месси», призван помочь «Мальорке» сохранить прописку в Примере. Клуб с Балеарских островов лишь в прошлом сезоне оформил выход в Примеру.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Кубо на правах аренды перешел в «Мальорку»

Советский спортвчера в 11:22

«Японский Месси» «Реала» перешёл в «Мальорку»

Евро-футбол.рувчера в 14:12

«Мальорка» арендовала «японского Месси» у «Реала»

Чемпионатвчера в 10:52

Японский полузащитник «Реала» перешел в «Мальорку»

Матч ТВвчера в 10:55

«Реал» отдал «японского Месси» в аренду «Мальорке»

Sport24.ruвчера в 10:14

«Мальорка» арендовала у «Реала» «японского Месси»

Спорт-Экспрессвчера в 10:57

«Реал» отдал 18-летнего японца Кубо в аренду «Мальорке»

Sports.ruвчера в 10:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:32, Ашберн
Происшествия

При стрельбе в Лос-Анджелесе пострадали четыре человека

В результате ранения получили не менее четырех человек. Такую информацию распространил местный телеканал Fox-11.
Обновлено вчера в 18:19
Политика

Татьяна Москалькова прибыла в Киев

Обновлено в 03:27
Армия и оружие

Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3

Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.
Обновлено в 03:26
Энергетика

Эксперты посоветовали Украине закупать газ у «Газпрома» вместо Катара

Международные эксперты полагают, что Катар в ближайшее время не сможет поставлять газ на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:25
Политика

Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8

Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Авто

Lamborghini показала тизер загадочной модели

Компания Lamborghini опубликовала в Instagram тизерное изображение новой таинственной модели.
Обновлено в 01:54
Политика

Захарова вслед за роботом станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИДа Мария Захарова посетила молодежный форум «Машук» в Пятигорске и станцевала с участниками лезгинку.
Обновлено вчера в 10:41
Экономика

Прибыль «Московской Биржи» за 2 квартал выросла на 21,3%

Чистая прибыль "Московской Биржи" по МСФО за 2 квартал 2019 года выросла на 21,3% г/г - до 5,9 млрд рублей.
Обновлено в 02:44
Баскетбол

Боломбой успеет восстановиться к старту сезона

Центровой сборной России и ЦСКА Джоэл Боломбой успеет восстановиться к старту сезона, сообщил «Известиям» рассказал источник в армейском клубе.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия

В Сочи задержали пятерых участников перестрелки в Краснодаре

Полиция задержала в Сочи пятерых участников ночной перестрелки в Краснодаре, в которой погиб мужчина, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Пять человек погибли на рэп-концерте в Алжире

Обновлено вчера в 20:54
Футбол

«Краснодар» не может усилить состав из-за финансового fair play

Футбольный клуб «Краснодар» не может усилить состав новыми игроками из-за правил финансового фейр-плей (fair play), заявил гендиректор Владимир Хашиг.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Названа доля столкнувшихся с телефонным мошенничеством россиян

Лаборатории Касперского, специализирующаяся на противодействии хакерам и электронным мошенникам, заявила, что около 9% теряли значительную для себя сумму денег из-за телефонного мошенничества, а каждый третий россиян признался, что он или его близкие сталкивались с таким видом обмана.
Обновлено в 03:15
Политика

Флаги России подняли над Донецком

Российские флаги подняли 22 августа в Донецке вместо флагов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия

Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста

Политик Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста, сообщила на своей странице в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Обновлено в 01:58
Музыка

Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле

Лайма Вайкуле и Игорь Крутой стали крестными дочери композитора Раймонда Паульса в 1994 году.
Обновлено вчера в 02:16
Общество

На Канарах объявили наивысший уровень угрозы природных пожаров

Власти Канарских островов объявили в пятницу наивысший уровень угрозы возникновения пожаров для пяти из числа входящих в архипелаг островов, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес

Заворотнюк после слухов о раке мозга отменила спектакли

Анастасия Заворотнюк, звезда сериала «Моя прекрасная няня», по данным ряда изданий перестала появляться на светских мероприятиях и даже отменила несколько выступлений.
Обновлено вчера в 22:46
Футбол

«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:34
Экономика

Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты

Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке

Обновлено вчера в 06:31
Общество

Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии

Эксперты перечислили профессии, которые негативно влияют на репродуктивное здоровье женщин и мужчин.
Обновлено в 00:22
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Кино

С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей

Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета «Ведомости».
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

Обновлено вчера в 04:51
Происшествия

В Нижегородской области в лесу нашли пропавшую 5-летнюю девочку

В лесу Нижегородской области в среду, 21 августа, нашли пропавшую несколько дней назад пятилетнюю девочку.
Обновлено вчера в 05:02
Технологии

SOVA упростит российским компаниям разработку голосовых помощников

Проект создания открытой голосовой операционной системы для разработки голосовых помощников SOVA (Smart Open Virtual Assistant), запущенный «Лабораторией Наносемантика» совместно с компанией «Нейросети Ашманова», получит финансирование от Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), «Коммерсанту» в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).
Обновлено в 03:18
Происшествия

Пассажирский борт совершил аварийную посадку на Гавайях

Из-за задымления на борту авиалайнера американской компании Hawaiian Airlines следовавший по маршруту Окленд – Гонолулу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту назначения.
Обновлено вчера в 23:23
Единоборства

Конор Макгрегор: «Хабиб убегал от меня весь первый раунд»

Обновлено в 03:16
Происшествия

Хирурга из Франции подозревают в изнасиловании 250 детей

Правоохранительный органы Франции подозревают 66-летнего хирурга Джоэля Ле Скуарнека в действиях сексуального характера в отношении 250 несовершеннолетних пациентов, сообщает The Times.
Обновлено вчера в 10:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное