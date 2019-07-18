с чего всё началось

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов. Об этом сегодня, 18 июля, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Культура Александр Ширвиндт отмечает 85-летний юбилей Художественному руководителю Московского академического театра сатиры, народному артисту РСФСР исполнилось 85 лет, передает ОТР.

Общество В Екатеринбурге восстановят работу Покраса Лампаса, залитую гудроном Работа стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова), которую в Екатеринбурге начали заливать гудроном, будет восстановлена, сообщила РИА Новости представитель фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа.

Политика СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.

Политика «Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.

Общество Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.

Политика Адвокат Вышинского прокомментировал заявления Зеленского об обмене Андрей Доманский назвал информацию об обмене Зеленского на Сенцова "информационным поводом, который кинут в систему" Адвокат Кирилла Вышинского прокомментировал, что заявление Владимира Зеленского об обмене журналиста - информационный вброс, сообщает РИА Новости.

Политика Украина ввела специальные пошлины на газ и дизтопливо из России Украина ввела специальные пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус 18 июля на личной странице в социальной сети Facebook.

Шоу-бизнес Развод экс-короля Малайзии с «Мисс Москва» опровергли В шариатском суде Сингапура опровергли сообщение о разводе экс-короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана и модели Оксаной Воеводиной.

Происшествия Фигурант дела о загрязнении нефти в «Дружбе» попросил убежища в Литве Россиянин Роман Ружечко, задержанный в Вильнюсе по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба", попросил политического убежища в Литве, сообщили в пятницу в Вильнюсском городском участковом суде.

Политика Будущая глава Еврокомиссии прокомментировала «Северный поток-2» Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что реализация проекта "Северный поток-2" может привести к "слишком большой зависимости" Европы от российских энергоресурсов.

Политика Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".

Кино В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки» На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.

Политика В ТАСС сменится главный редактор В ТАСС со 2 августа сменится главный редактор, им станет Михаил Петров, сообщается на сайте агентства.

Происшествия Срок задержания танкера Grace 1 в Гибралтаре продлен до 15 августа Как сообщалось, власти Гибралтара, британской заморской территории, 4 июля задержали танкер Grace 1. Его команду подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Происшествия Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.

Армия и оружие В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

Футбол Сальвио перешёл из «Бенфики» в «Бока Хуниорс» Бывший вингер "Атлетико" и сборной Аргентины Эдуардо Сальвио перешёл из "Бенфики" в "Бока Хуниорс".

Общество Российского врача с 20-летним стажем уволили из-за жалоб на зарплаты Администрация стоматологической поликлиники №2 в Новосибирске уволило заведующего ортопедическим отделением Романа Салова после его высказываний о нарушениях условий труда в медицинском учреждении.

Культура Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Авто Chevrolet Corvette впервые стал среднемоторным Шасси разработано с чистого листа: больше никакой поперечной рессоры в задней подвеске, которая у «Корвета» была ещё с 1963 года.

Футбол Джеймс Харден стал совладельцем футбольного клуба «Хьюстон Динамо» Защитник клуба НБА "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден приобрел пакет акций футбольного клуба американо-канадской лиги Major League Soccer (MLS) "Хьюстон Динамо".

Наука Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.