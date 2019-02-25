Экономика

Малоизвестная компания фонда РЖД обогнала по стоимости «Яндекс»Forbes 23 февраля в 09:29

На 30 января бумага компании стоила 680 рублей, а к 22 февраля цена за акцию взметнулась до 39 670 рублей, следует из данных Мосбиржи. В итоге капитализация компании на момент закрытия Московской биржи в пятницу, 22 февраля, составила почти триллион рублей — 941 млрд рублей.
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ЦБ выясняет причины аномального роста неликвидных акций «Объединенных кредитных систем»

ТАСС10:48

ЦБ расследует причины взлета акций компании «третьего эшелона» в 75 раз

РБК09:22

ЦБ начал проверку компании «третьего эшелона». За февраль ее акции подорожали в 75 раз

Дождь10:38

НПФ «Благосостояние» направил обращение в ЦБ РФ в связи с резким скачком цены акций ОКС

ПРАЙМ10:58

Центробанк проверит аномальный рост стоимости акций ОКС

Коммерсантъ10:45

Рыночная капитализация неизвестной компании третьего эшелона обогнала «Яндекс» и «РусАл»

Интерфакс02:37

Малоизвестная компания фонда РЖД обогнала по стоимости «Яндекс»

Forbes23 февраля в 09:29
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Общество

Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко

Обновлено в 08:33
Экономика

Правительство одобрило выплаты пенсионерам сверх прожиточного минимума

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект федерального закона, который даст возможность неработающим пенсионерам получить дополнительные выплаты к пенсиям поверх прожиточного минимума.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Студент МГУ покончил с собой в общежитии в Москве

Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Эсминец США вошел в порт Одессы

Ракетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в Одесский морской торговый порт. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 03:11
Происшествия

В Риге вандалы осквернили памятник Пушкину

Памятник Пушкину работы скульптора Александра Таратынова установили в Риге в парке Кронвалда в августе 2009 года, к 210-летию со дня рождения поэта, при поддержке «Дома Москвы» и пушкинского общества Латвии.
Обновлено в 09:40
Политика

Шнуров написал стихотворение о конфликте с Милоновым

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение о конфликте с депутатом Виталием Милоновым после того, как адвокат музыканта подал жалобу на поведение парламентария в комиссию Госдумы по этике.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

Генпрокурор Украины назвал причины задержания экс-главы Генштаба

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что задержанный экс-глава Генштаба Вооруженных сил страны Владимир Заман сократил состав ВСУ, что помогло «аннексии Крыма».
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

СБУ возбудила новые дела из-за инцидента в Керченском проливе

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовные дела в отношении семи российских военнослужащих из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Националиста Дацика выпустили на свободу

Известный националист и боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан выйдет на свободу.
Обновлено в 09:49
Общество

В Москве произошел сбой оплаты парковок

Сервис рассказал, что сбои отмечаются при попытках оплаты через СМС, мобильное приложение и голосовое сообщение.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Посол Армении в России поручился за фигуранта дела Baring Vostok

Посол Армении в России Вардан Тоганян подал личное поручительство за обвиняемого по делу инвестфонда «Baring Vostok» Вагана Абгаряна.
Обновлено в 10:51
Происшествия

СМИ узнали детали пребывания в Болгарии «агента ГРУ» из дела Скрипалей

Россиянин, въехавший в Болгарию под псевдонимом Сергей Федотов в 2015 году снял номер в отеле «Орбита», где находился офис болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, пишет «24 часа» со ссылкой на источник.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Суд в Приморье не стал арестовывать участника самосуда над школьником

Суд в Приморье отказался отправить под домашний арест одного из предполагаемых участников самосуда, который родители школьников устроили над одним из пятиклассников.
Обновлено в 01:34
Здоровье

Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату

Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).
Обновлено в 03:36
Политика

Порошенко рассказал о планах после окончания президентства

Позднее депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина выглядит смешно перед Евросоюзом.
Обновлено в 08:52
Экономика

Суд взыскал с авиазавода Дерипаски 371 миллион рублей в пользу Минобороны

Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России взыскал более 371 миллиона рублей с самарского завода "Авиакор", входящего в корпорацию "Русские машины" холдинга "Базэл" Олега Дерипаски, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
Обновлено в 10:35
Общество

Прокуратуре не удалось запретить картину Васи Ложкина

Обновлено в 04:03
Политика

Первый плавучий космодром планируют создать на Украине

Обновлено в 09:57
Спорт

В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира

Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина сказала, что состав заявки на чемпионат мира может быть изменен, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

Россия безвозмездно поставила Таджикистану средства ПВО на $9 млн

Обновлено в 07:34
Армия и оружие

Новейший украинский военный вездеход сломался по пути на учения

Самоходное шасси КрАЗ-7634НЕ сломалось по дороге на полигон, расположенный в Херсонской области, сообщает "Главред".
Обновлено в 07:54
Политика

Экс-сотрудница штаба Трампа подала на него в суд из-за поцелуя

Бывшая сотрудница президента США Дональда Трампа Альва Джонсон подала в суд на американского лидера из-за того, что он три года назад поцеловал ее без ее согласия.
Обновлено в 10:46
Происшествия

В Москве мужчина напал на директора школы

В Москве напали на директора школы в ходе встречи с воспитателем детского сада. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Жительнице Салды, чья квартира сгорела по вине нерасторопных газовиков, отказались возмещать ущерб

Компания «Газэкс» отказалась возмещать ущерб жительнице Нижней Салды Инге Сушковой, чья квартира сгорела по вине газовиков.
Обновлено в 03:10
Политика

Два зампреда правления покинут «Газпром»

«Газпром» объявил об уходе двух зампредов правления холдинга Александра Медведева и Валерия Голубева, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 07:14
Общество

Внук генерала Карбышева обратился в СК из-за шутки Comedy Woman о деде

Внук генерала-лейтенанта Дмитрия Карбышева, который носит имя и фамилию деда, обратился в Следственный комитет с просьбой проверить шутку участницы Comedy Woman об убитом в концентрационном лагере Герое Советского Союза.
Обновлено в 10:13
Технологии

Краудсейл Fetch.AI завершился за 22 секунды

Распродажа токенов проекта Fetch.AI на платформе Binance Launchpad завершилась за 22 секунды.
Обновлено в 10:23
Политика

Дочь Пескова стажируется в аппарате депутата Европарламента Шопрада

21-летняя Елизавета Пескова - дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, - последние недели стажируется в аппарате евродепутата от Франции Эмерика Шопрада.
Обновлено в 10:56
Происшествия

В Москве эвакуируют торговый центр «Атриум» из-за угрозы минирования

Обновлено в 10:06
Экономика

Американской экономике предсказали обвал

Более трех четвертей экономистов прогнозируют, что США войдут в рецессию до конца 2021 года.
Обновлено в 06:25
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