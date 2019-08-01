Полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Малком отправился в Санкт-Петербург для подписания соглашения с "Зенитом". Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации издания, бразилец еще вчера попрощался со своими коллегами по команде.

Малком вылетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»

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