Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo. Отмечается, что футболисту необходимо пройти медицинский осмотр. Официально о переходе станет известно 1 или 2 августа.

Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»

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