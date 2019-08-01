Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»Газета.Ru 09:32
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo. Отмечается, что футболисту необходимо пройти медицинский осмотр. Официально о переходе станет известно 1 или 2 августа.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:55, Ашберн
Кино
Киану Ривз сыграет злодея во втором спин-оффе «Форсажа»
Обновлено в 08:41
Транспорт
Воронежская ГИБДД опубликовала карту камер на дорогах области
Итого, по общей информации в регионе имеется триста семьдесят пять дорожных камер. В самом Воронеже их сто десять.
Обновлено в 15:39
Экономика
«Нафтогаз» требует от Гааги взыскать с России пять млрд долларов
«Нафтогаз» подал в Гаагский суд иск с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму.
Обновлено вчера в 05:01
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
По данным журнала Variety, организаторы вынуждены были отменить юбилейный рок-фестиваль Вудсток, которому в этом году исполняется 50 лет.
Обновлено вчера в 15:44
Единоборства
Тело погибшего боксёра Дадашева доставили в Россию
Обновлено в 12:31
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
Обновлено в 15:42
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
Сирийские власти согласились на перемирие в Идлибе
Власти Сирии согласились при выполнении нескольких условий на прекращение огня в провинции Идлиб, сообщил источник.
Обновлено в 14:19
Кино
Крис Хемсворт признался, что ему понравилось играть «толстого Тора»
Австралийский актер Крис Хемсворт рассказал, что играть роль «толстого Тора» было для него очень весело.
Обновлено вчера в 19:35
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Наука
Прогнозируется исчезновение редкого вида морской свиньи
Шотландские ученые заявили, что редкий вид морской свиньи может исчезнуть уже к концу текущего года.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Шестеро детей погибли от удара молнии в Гвинее
В Гвинее пять девочек и один мальчик погибли от удара молнии. Еще двое детей пострадали и были доставлены в больницу.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов
В среду спасателям поступила информация, что десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии, с 24 июля они не выходили на связь.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту
В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.
Обновлено в 13:17
Происшествия
В Калифорнии потерпел крушение истребитель
ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN сообщила, что в Калифорнии (США) потерпел крушение многоцелевой истребитель F/A-18E.
Обновлено в 02:25
Футбол
Голкипер «Арсенала» прокомментировал поражение от «Нефтичи» в квалификации ЛЕ
Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов прокомментировал разгромное поражение от азербайджанского «Нефтчи» в ответном матче второго квалификационном раунда Лиги Европы УЕФА.
Обновлено в 16:40
Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
Происшествия
СК предъявил обвинение второму фигуранту дела о массовых беспорядках
Следственный комитет России предъявил обвинение Алексею Миняйло, второму фигуранту дела о массовых беспорядках на несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля, заявил РБК его адвокат Алан Гамазов.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес
Константин Богомолов сделал признание в любви Ксении Собчак
Режиссер Константин Богомолов признался в любовных чувствах к телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено в 15:32
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд.
Обновлено в 14:37
Футбол
Во время матча ЛЕ судье в голову попала петарда
Игру возобновили лишь спустя 25 минут, когда Хантера смог заменить резервный арбитр. Тульский "Арсенал" ранее уже покинул Лигу Европы.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова веселится после свадьбы бывшего мужа
Обновлено в 09:10
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 10:32