"Барселона" разрешила футболисту Малкому не присутствовать на тренировке команды. Клуб дал игроку время, чтобы он решил вопрос со своим будущим. По информации СМИ, Малком ведет переговоры с "Зенитом".

Малком ведет переговоры с «Зенитом» и не тренируется с «Барселоной»

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