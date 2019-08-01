Футбол

Малком ведет переговоры с «Зенитом» и не тренируется с «Барселоной»Pravda.Ru 05:12

"Барселона" разрешила футболисту Малкому не присутствовать на тренировке команды. Клуб дал игроку время, чтобы он решил вопрос со своим будущим. По информации СМИ, Малком ведет переговоры с "Зенитом".
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