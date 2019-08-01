Футбол
Малком ведет переговоры с «Зенитом» и не тренируется с «Барселоной»Pravda.Ru 05:12
"Барселона" разрешила футболисту Малкому не присутствовать на тренировке команды. Клуб дал игроку время, чтобы он решил вопрос со своим будущим. По информации СМИ, Малком ведет переговоры с "Зенитом".
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:48, Ашберн
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В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири
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Обновлено в 02:28
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Пентагон подтвердил ведение подготовки бойцов сирийской группировки
Пентагон подтвердил, что занимается подготовкой бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» в Сирии, в районе Эт-Танфа.
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Армия и оружие
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
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Игры
Вышел трейлер постапокалиптической игры Collapsed
Обновлено в 06:30
Космос
В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
Обновлено в 02:03
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Общество
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Обновлено вчера в 13:28
Политика
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Обновлено в 07:22
Общество
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В Нидерландах официально запретили появление в общественных местах - в одежде, скрывающей лицо, в том числе в мусульманских головных уборах - бурках и никабах.
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Обновлено вчера в 14:46
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Стало известно, почему Логинов до сих пор не подписал контракт с СБР
Трёхкратный призёр чемпионатов мира, российский биатлонист Александр Логинов до сих пор не подписал контракт с Союзом биатлонистов России.
Обновлено в 06:17
Транспорт
Составлен рейтинг городов России с самыми плохими дорогами
Обновлено в 07:38
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Актрису Чурикову выписали из больницы
Актрису Инну Чурикову выписали из больницы, сообщили РБК в справочной НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
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Экономика
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Общество
Для тушения пожаров в Сибири вызовут искусственные дожди
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