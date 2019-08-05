Футбол
Малком поделился эмоциями после дебюта за «Зенит»RT на русском 13:56
Новичок петербургского «Зенита» бразильский нападающий Малком поделился эмоциями после своего дебюта за команду в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
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Карусель с детьми упала под Воронежем
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Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин нарядил своего дедушку в клубную экипировку и попросил передать привет родным.
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По информации источника, мадридский «Реал» заинтересован в услугах 27-летнего футболиста и планирует подписать его в случае, если им не удастся заполучить французского хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
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МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
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Происшествия
Врачи решили ампутировать правую руку девочке, избитой в Ингушетии
Консилиум решил ампутировать правую руку девочке, избитой в Ингушетии, заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
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Театры
Театр «У Никитских ворот» попросил уволить бухгалтера Масляеву
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Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
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Экономика
Россия не шутила, когда обещала отказаться от доллара
По мере роста напряженности между Москвой и Вашингтоном Россия плавно движется в направлении обещанного президентом ослабления роли доллара в международной торговле Это происходит в рамках стратегии так называемой дедолларизации российский экономики и ослабления ее зависимости от сохраняющейся угрозы американских санкций.
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Почему после новых санкций США рубль окреп
Связь новых санкций с Чеширским котом стала наглядной, после того как с разъяснениями выступил американский минфин.
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Журналисты «Новой газеты» создали петицию с требованием прекратить уголовное дело в отношении участников мирной акции 27 июля
Журналисты «Новой газета» создали на сайте Change.org петицию с требованием прекратить уголовное дело против участников событий 27 июля.
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Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
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«Спартак» объявил о переходе Гуса Тиля
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Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск.
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Глушаков попал в запас «Ахмата» на игру с «Оренбургом»
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Финансы
Курс евро достиг 73 рублей впервые с 13 июня
Курс евро к рублю достиг 73 рублей впервые с 13 июня, об этом свидетельствуют данные торгов. Курс евро вырос на 54 копейки — до 73,02 рубля.
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Армия и оружие
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Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов
Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Технологии
Сбербанк купил 51% акций «Центра речевых технологий» у Газпромбанка
Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы «Центр речевых технологий», которая занимается разработкой системы распознавания речи, о чем сообщили в пресс-службе Газпромбанка.
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