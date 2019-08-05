Новичок петербургского «Зенита» бразильский нападающий Малком поделился эмоциями после своего дебюта за команду в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

Малком поделился эмоциями после дебюта за «Зенит»

Хоккей Панарин нарядил деда в форму «Рейнджерс» Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин нарядил своего дедушку в клубную экипировку и попросил передать привет родным.

Футбол «Реал» и «Манчестер Юнайтед» борются за Эриксена По информации источника, мадридский «Реал» заинтересован в услугах 27-летнего футболиста и планирует подписать его в случае, если им не удастся заполучить французского хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Происшествия Врачи решили ампутировать правую руку девочке, избитой в Ингушетии Консилиум решил ампутировать правую руку девочке, избитой в Ингушетии, заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Театры Театр «У Никитских ворот» попросил уволить бухгалтера Масляеву Московский театр «У Никитских ворот» попросил столичный Департамент культуры уволить главного бухгалтера Нину Масляеву, которая является фигурантом по делу «Седьмой студии», сообщил художественный руководитель театра Марк Розовский.

Кино Названы лучшие сериалы этого года Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.

Экономика Россия не шутила, когда обещала отказаться от доллара По мере роста напряженности между Москвой и Вашингтоном Россия плавно движется в направлении обещанного президентом ослабления роли доллара в международной торговле Это происходит в рамках стратегии так называемой дедолларизации российский экономики и ослабления ее зависимости от сохраняющейся угрозы американских санкций.

Финансы Почему после новых санкций США рубль окреп Связь новых санкций с Чеширским котом стала наглядной, после того как с разъяснениями выступил американский минфин.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск.

Финансы Курс евро достиг 73 рублей впервые с 13 июня Курс евро к рублю достиг 73 рублей впервые с 13 июня, об этом свидетельствуют данные торгов. Курс евро вырос на 54 копейки — до 73,02 рубля.

Общество Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.