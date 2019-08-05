Футбол
Малком рассказал об эмоциях после дебюта за «Зенит»Матч ТВ 11:13
Бразильский нападающий "Зенита" Малком поведал о своих впечатлениях от дебюта в составе петербургского клуба в матче 4-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:1).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:36, Ашберн
Армия и оружие
В Израиле представили прототип «умного» танка будущего
Обновлено в 05:21
Авто
Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Появилось видео взрывов на складе боеприпасов под Ачинском
В сети появились кадры разрывов боеприпасов на военных складах рядом с деревней Каменка Ачинского района Красноярского края.
Обновлено в 10:45
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 06:11
Космос
Роскосмос выразил соболезнования семье академика Кардашёва
Роскосмос выразил соболезнования в связи со смертью академика Николая Кардашёва.
Обновлено вчера в 06:23
Футбол
«Порту» перед матчами с «Краснодаром» подписал игрока сборной Колумбии
Напомним, что «Порту» является соперником «Краснодара» по 3-му раунду квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 09:01
Политика
Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму
По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим
Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет.
Обновлено в 11:54
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено в 11:46
Кино
Названы лучшие сериалы этого года
Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено в 10:36
Футбол
Паршивлюк: «Шюррле? Не чувствовалось, что вышла какая-то звезда, но он поможет „Спартаку“»
Обновлено в 08:06
Футбол
«Динамо» близко к покупке немецкого полузащитника
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Более 100 человек арестовали после протестных акций в Москве
По итогам протестных акций в Москве административный арест получили более 100 человек, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС.
Обновлено в 11:39
Авто
В Сети появились фотоснимки пикапа и фургона Chevrolet Niva
Как сообщает издание speedme.ru со ссылкой на официальные источники предприятия «GM-АвтоВАЗ», российский внедорожник Chevrolet Niva, впервые выпущенный в 2002 году, оказывается, кроме привычной 5-дверной компоновки, должен был получить две версии кузова: фургон и пикап.
Обновлено в 03:15
Политика
Зеленский сменил командующего силами в Донбассе
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Путин предупредил США о последствиях выхода из ДРСМД
"Россия слишком долго безнаказанно нарушала ДРСМД", - заявил президент США Дональд Трамп в феврале, призывая Москву уничтожить ракеты, установки и связанное с ними оборудование, которые, по его мнению нарушает договор.
Обновлено в 10:10
Политика
Американские санкции вступят в действие 26 августа
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило свою разъясняющую директиву по реализации новых санкций против России.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Дочь Дмитрия Маликова опубликовала яркие снимки с годовалым братом
Дочь композитора решила порадовать поклонников и поделилась в личном блоге яркими фото с годовалым Марком.
Обновлено в 06:10
Происшествия
На Кубани женщина убила мужа и пятилетнего сына
33-летняя местная жительница зарезала своего 32-летнего мужа и пятилетнего ребенка.
Обновлено в 11:05
Финансы
Трамп обвинил Китай в валютной манипуляции
Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипуляции валютой, об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 11:22
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Транспорт
Дублер Кутузовского проспекта станет новой вылетной магистралью Москвы
Южный дублер тянется от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК). Сейчас идет реконструкция развязки на МКАД.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Евгений Цыганов показал фото сына от Юлии Снигирь
Российский актер и режиссер Евгений Цыганов на своей странице в Instagram поделился первым за долгое время снимком сына, которого ему подарила Юлия Снигирь.
Обновлено в 03:33
Спорт
Женская сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпиаду
Обновлено вчера в 17:43
Общество
Вдвое больше россиян стали считать дачу местом отдыха
Результаты опроса показали, что восприятие дачи как места для отдыха и развлечений с 2005 года усилилось почти вдвое: 14 лет назад подобным образом к даче относились 32% респондентов.
Обновлено в 03:58