Бразильский нападающий "Зенита" Малком поведал о своих впечатлениях от дебюта в составе петербургского клуба в матче 4-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:1).

Малком рассказал об эмоциях после дебюта за «Зенит»

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