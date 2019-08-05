Футбол

Малком рассказал об эмоциях после дебюта за «Зенит»Матч ТВ 11:13

Бразильский нападающий "Зенита" Малком поведал о своих впечатлениях от дебюта в составе петербургского клуба в матче 4-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:1).
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Малком — об игре за «Зенит»: «Отличные чувства!»

Sport24.ru10:32

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Малком рассказал об эмоциях после дебюта за «Зенит»

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Малком — о дебюте за «Зенит»: отличные чувства

Чемпионат10:57

Малком поделился впечатлениями от дебютного матча за «Зенит»

Газета.Ru10:57

Малком рассказал об эмоциях после дебюта за «Зенит»

Матч ТВ11:13
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:36, Ашберн
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Армия и оружие

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Происшествия

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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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