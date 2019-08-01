Нападающий "Барселоны" Малком пропустил тренировку с разрешения клуба, сообщает официальный Twitter каталонцев. Это связано с тем, что он будет заниматься вопросами, связанным с его будущим.

Политика В Госдуме рассмотрят вопрос признания геноцида южных осетин Совет Государственной думы на ближайшем заседании рассмотрит обращение от коллег из Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии, заявил журналистам спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Политика Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.

Общество Собянин рассказал об этапах возрождения ВДНХ "С территории Выставки вывезли больше 100 палаток с шашлыками, шаурмой и прочим сомнительным общепитом, а также множество рекламных тумб, щитов и других конструкций, которыми были заставлены аллеи", – отметил Собянин, напомнив, что в июле 2014 года из Парка Горького на ВДНХ перевезли макет орбитального корабля "Буран".

Общество Алибасов передумал судиться с производителем «Крота» Продюсер Бари Алибасов не станет обращаться в суд с иском к производителям средства для прочистки труб «Крот».

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Экономика Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны.

Происшествия Арестован второй подозреваемый в подготовке теракта в Татарстане Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу второго подозреваемого в подготовке теракта в Татарстане, сообщил РИА Новости представитель суда.

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.

Гаджеты В России запретят продавать смартфоны с «неудаляемыми» приложениями В России могут запретить продажу гаджетов с предустановленными приложениями, которые пользователь не может удалить сам.

Политика Порошенко назвал Гладковского своей кадровой ошибкой Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что назначение Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было ошибочным.

Происшествия Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.

Общество Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.

Транспорт ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают пенсии Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".

Политика Южнокорейские чипмейкеры в тупике — нет достойной альтернативы поставкам из Японии Южнокорейские производители чипов, Samsung и SK Hynix, зашли в тупик в поисках альтернативы для ключевых материалов из Японии, на экспорт которых японские власти ввели ограничения, сообщает агентство Reuters.

Здоровье Пять неэффективных лечебных процедур назвал доктор Мясников Перцовые пластыри и банки Мясников считает бесполезными. Медицинскими процедурами не считает доктор грязелечение и водолечение.

Шоу-бизнес Водонаева обвинила россиян в злости Ранее телеведущая рассказывала о своих проблемах при перелете из России в Лос-Анджелес.

Наука Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.

Политика Директором пресс-службы правительства РФ назначена Екатерина Осадчая Новым директором департамента пресс-службы и информации правительства РФ назначена Екатерина Осадчая.