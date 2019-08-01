Футбол

Малком пропустил тренировку с разрешения «Барселоны»Спорт-Экспресс 04:39

Нападающий "Барселоны" Малком пропустил тренировку с разрешения клуба, сообщает официальный Twitter каталонцев. Это связано с тем, что он будет заниматься вопросами, связанным с его будущим.
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Малком пропустил тренировку «Барселоны», чтобы завершить переговоры с «Зенитом»

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Малком пропустил тренировку с разрешения «Барселоны»

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СМИ: Малком пропустил тренировку в «Барселоне» для завершения перехода в «Зенит»

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Малком пропускает тренировки из-за переговоров с «Зенитом»

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Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу второго подозреваемого в подготовке теракта в Татарстане, сообщил РИА Новости представитель суда.
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В России могут запретить продажу гаджетов с предустановленными приложениями, которые пользователь не может удалить сам.
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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что назначение Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было ошибочным.
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Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
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