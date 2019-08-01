Футбол
Малком пропустил тренировку с разрешения «Барселоны»Спорт-Экспресс 04:39
Нападающий "Барселоны" Малком пропустил тренировку с разрешения клуба, сообщает официальный Twitter каталонцев. Это связано с тем, что он будет заниматься вопросами, связанным с его будущим.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 06:17, Ашберн
Политика
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Обновлено в 02:57
Политика
В Госдуме рассмотрят вопрос признания геноцида южных осетин
Совет Государственной думы на ближайшем заседании рассмотрит обращение от коллег из Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии, заявил журналистам спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 04:49
Политика
Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
Собянин рассказал об этапах возрождения ВДНХ
"С территории Выставки вывезли больше 100 палаток с шашлыками, шаурмой и прочим сомнительным общепитом, а также множество рекламных тумб, щитов и других конструкций, которыми были заставлены аллеи", – отметил Собянин, напомнив, что в июле 2014 года из Парка Горького на ВДНХ перевезли макет орбитального корабля "Буран".
Обновлено в 05:49
Кино
Сахалинский кинофестиваль «Край света» призван изменить отношение людей к самим себе
Обновлено в 04:35
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Обновлено вчера в 05:58
Энергетика
«Северный поток-2» даст первый газ до Нового года
"Первый газ поступит к полуночи 31 декабря", - сказал Зеле на пресс-конференции.
Обновлено вчера в 07:13
Общество
Алибасов передумал судиться с производителем «Крота»
Продюсер Бари Алибасов не станет обращаться в суд с иском к производителям средства для прочистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 13:28
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки
Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Москве арестовали обвиняемого в убийстве блогерши
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Анна Нетребко отменила выступление из-за болезни
Оперная певица Анна Нетребко внезапно отменила выступление из-за болезни.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в подготовке теракта в Татарстане
Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу второго подозреваемого в подготовке теракта в Татарстане, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 05:07
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты
В России запретят продавать смартфоны с «неудаляемыми» приложениями
В России могут запретить продажу гаджетов с предустановленными приложениями, которые пользователь не может удалить сам.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Порошенко назвал Гладковского своей кадровой ошибкой
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что назначение Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было ошибочным.
Обновлено в 04:52
Кино
Братья Пресняковы снимут фильм «Храни меня, мой Инстаграм»
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.
Обновлено в 04:14
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено вчера в 03:37
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Южнокорейские чипмейкеры в тупике — нет достойной альтернативы поставкам из Японии
Южнокорейские производители чипов, Samsung и SK Hynix, зашли в тупик в поисках альтернативы для ключевых материалов из Японии, на экспорт которых японские власти ввели ограничения, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Обновлено вчера в 12:33
Здоровье
Пять неэффективных лечебных процедур назвал доктор Мясников
Перцовые пластыри и банки Мясников считает бесполезными. Медицинскими процедурами не считает доктор грязелечение и водолечение.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Водонаева обвинила россиян в злости
Ранее телеведущая рассказывала о своих проблемах при перелете из России в Лос-Анджелес.
Обновлено в 03:25
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.
Обновлено 30 июля в 06:05
Политика
Директором пресс-службы правительства РФ назначена Екатерина Осадчая
Новым директором департамента пресс-службы и информации правительства РФ назначена Екатерина Осадчая.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Healthy Food сообщила первые итоги проверки еды из автоматов
Основатель сети Healthy food, специализирующейся на продажах продуктов здорового питания в кафе и вендинговых автоматах, Дмитрий Пронин на своей странице в Facebook сообщил, что независимая лаборатория не обнаружила сальмонеллу в сырье и продукции сети, расследование Роспотребнадзора при этом продолжается.
Обновлено в 04:41