Футбол

Озвучена зарплата бразильца Малкома в «Зените»Петербургский дневник вчера в 00:18

Скорее всего, бразилец пошел к врачам перед переходом в «Зенит». За «Барселону» во всех турнирах Малком сыграл 24 матча, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. Он также играл за «Коринтианс» и «Бордо».
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Малком будет получать в «Зените» €8,5 млн в год

Metaratings06:11

СМИ узнали об окончательном решении Малкома уйти из «Барселоны» в «Зенит»

РБКвчера в 03:07

RMC Sport: Малком будет получать в «Зените» более 8 млн евро, он вел переговоры с «ПСЖ» и «МЮ»

Sports.ruвчера в 18:00

«Спартак» объявил об аренде Шюррле, Малком пройдет медосмотр в «Зените» в пятницу

Спорт-Экспрессвчера в 15:36

Нападающий Малком в пятницу пройдет медосмотр в «Зените»

Советский спортвчера в 09:43

Малком пройдёт медобследование в «Зените» 2 августа

Чемпионатвчера в 08:59

Mundo Deportivo: Барселона не получит процент от будущих продаж Малкома

Bobsoccer03:30
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:48, Ашберн
Армия и оружие

Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников

Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой

Обновлено в 06:29
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Актрису Чурикову выписали из больницы

Актрису Инну Чурикову выписали из больницы, сообщили РБК в справочной НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 05:20
Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Транспорт

Вертолетные перевозки заработают в Подмосковье к авиасалону МАКС-2019

В Подмосковье с 27 августа по 1 сентября запустят вертолеты как регулярные воздушные такси.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Общество

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Пять человек задержаны по делу о массовых беспорядках в Москве

Обновлено в 07:29
Политика

Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской

Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Житель Дагестана получил 8 лет за вербовку в ряды террористов в Сирии

Из материалов следствия следует, что Муритов с мая по июнь 2015 года в дагестанской столице побуждал иные лица к выезду на территорию Сирии с последующим вхождением в состав действующих там НВФ.
Обновлено в 05:31
Футбол

«Динамо» объявило о переходе Самба Соу в «Ноттингем Форест»

Обновлено в 07:28
Происшествия

Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов

В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04
Политика

Трамп предложил помочь Путину с тушением сибирских пожаров

Президент США Дональд Трамп по телефону предложил президенту России Владимиру Путину помочь в борьбе с пожарами в Сибири.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

На Урале осудили женщину, чей ребенок был найден в гробу у дороги

Суд ограничил свободу на один год жительнице Челябинской области, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному ребенку, тело которого она положила в ящик и оставила у дороги, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:13
Финансы

Курс доллара ускорил рост после снижения ставки ФРС США

Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 14:43
Общество

В Нидерландах запретили скрывать лицо

В Нидерландах официально запретили появление в общественных местах - в одежде, скрывающей лицо, в том числе в мусульманских головных уборах - бурках и никабах.
Обновлено в 04:48
Общество

Число невыездных россиян увеличилось почти на 1 млн с начала 2019 года

Если на начало года в России из-за долгов был запрещен выезд за границу 2,6 млн человек, то к 1 июля число невыездных должников выросло до 3,58 млн, говорится в материалах ФССП.
Обновлено в 06:41
Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Политика

Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»

Обновлено в 07:17
Общество

Психологи прокуратуры определили моральные ценности коррупционеров

«Наиболее важный и неожиданный результат был в том, что для коррупционных преступников значимость материального благосостояния была весьма невысока, вопреки всем стереотипам», — заявила ведущий специалист университета прокуратуры.
Обновлено в 07:22
Музыка

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Футбол

Агент заявил, что Джорджевич может перейти в «Локомотив»

Игорь Глушевич, который представляет интересы форварда «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о возможном трансфере клиента в московский «Локомотив».
Обновлено в 06:56
Музыка

Саратовский музыкант отказался от обвинений в плагиате в адрес Фадеева

Музыкант из Саратова Павел Петров, который ранее заявил о возможном плагиате музыки в песне «Я просто люблю тебя» певицы Molly, отказался от обвинений в адрес продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:41
Общество

На Кольцевой линии метро решили достроить станцию «Суворовская»

Обновлено в 03:19
Армия и оружие

В ДНР сбили разведывательный беспилотник украинской армии

Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии, который вел разведку вблизи района разведения сил в селе Петровское.
Обновлено в 07:25
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
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Авто

Бренд Haval вложит более 42 млрд рублей в производство в России

Как уточнили в ведомстве, в рамках СПИК Great Wall инвестирует в «создание производства автомобилей в SUV-сегменте с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка передач, электронные блоки и системы управления» более 42 млрд рублей.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие

Минобороны РФ открыло на сайте специальный раздел «Миссия в Сирии»

Министерство обороны России открыло на своем сайте специальный раздел «Миссия в Сирии», где будут публиковаться отчеты о деятельности российских военных по борьбе с террористами в САР.
Обновлено в 03:16
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