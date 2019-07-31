Футбол
Озвучена зарплата бразильца Малкома в «Зените»Петербургский дневник вчера в 00:18
Скорее всего, бразилец пошел к врачам перед переходом в «Зенит». За «Барселону» во всех турнирах Малком сыграл 24 матча, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. Он также играл за «Коринтианс» и «Бордо».
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«Спартак» объявил об аренде Шюррле, Малком пройдет медосмотр в «Зените» в пятницу
Спорт-Экспрессвчера в 15:36
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Армия и оружие
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Актрису Чурикову выписали из больницы
Актрису Инну Чурикову выписали из больницы, сообщили РБК в справочной НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 05:20
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Транспорт
Вертолетные перевозки заработают в Подмосковье к авиасалону МАКС-2019
В Подмосковье с 27 августа по 1 сентября запустят вертолеты как регулярные воздушные такси.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Политика
Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской
Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Житель Дагестана получил 8 лет за вербовку в ряды террористов в Сирии
Из материалов следствия следует, что Муритов с мая по июнь 2015 года в дагестанской столице побуждал иные лица к выезду на территорию Сирии с последующим вхождением в состав действующих там НВФ.
Обновлено в 05:31
Футбол
«Динамо» объявило о переходе Самба Соу в «Ноттингем Форест»
Обновлено в 07:28
Происшествия
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04
Политика
Трамп предложил помочь Путину с тушением сибирских пожаров
Президент США Дональд Трамп по телефону предложил президенту России Владимиру Путину помочь в борьбе с пожарами в Сибири.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
На Урале осудили женщину, чей ребенок был найден в гробу у дороги
Суд ограничил свободу на один год жительнице Челябинской области, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному ребенку, тело которого она положила в ящик и оставила у дороги, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:13
Финансы
Курс доллара ускорил рост после снижения ставки ФРС США
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 14:43
Общество
В Нидерландах запретили скрывать лицо
В Нидерландах официально запретили появление в общественных местах - в одежде, скрывающей лицо, в том числе в мусульманских головных уборах - бурках и никабах.
Обновлено в 04:48
Общество
Число невыездных россиян увеличилось почти на 1 млн с начала 2019 года
Если на начало года в России из-за долгов был запрещен выезд за границу 2,6 млн человек, то к 1 июля число невыездных должников выросло до 3,58 млн, говорится в материалах ФССП.
Обновлено в 06:41
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Обновлено в 07:17
Общество
Психологи прокуратуры определили моральные ценности коррупционеров
«Наиболее важный и неожиданный результат был в том, что для коррупционных преступников значимость материального благосостояния была весьма невысока, вопреки всем стереотипам», — заявила ведущий специалист университета прокуратуры.
Обновлено в 07:22
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Футбол
Агент заявил, что Джорджевич может перейти в «Локомотив»
Игорь Глушевич, который представляет интересы форварда «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о возможном трансфере клиента в московский «Локомотив».
Обновлено в 06:56
Музыка
Саратовский музыкант отказался от обвинений в плагиате в адрес Фадеева
Музыкант из Саратова Павел Петров, который ранее заявил о возможном плагиате музыки в песне «Я просто люблю тебя» певицы Molly, отказался от обвинений в адрес продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
В ДНР сбили разведывательный беспилотник украинской армии
Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии, который вел разведку вблизи района разведения сил в селе Петровское.
Обновлено в 07:25
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Авто
Бренд Haval вложит более 42 млрд рублей в производство в России
Как уточнили в ведомстве, в рамках СПИК Great Wall инвестирует в «создание производства автомобилей в SUV-сегменте с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка передач, электронные блоки и системы управления» более 42 млрд рублей.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
Минобороны РФ открыло на сайте специальный раздел «Миссия в Сирии»
Министерство обороны России открыло на своем сайте специальный раздел «Миссия в Сирии», где будут публиковаться отчеты о деятельности российских военных по борьбе с террористами в САР.
Обновлено в 03:16