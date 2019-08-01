Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»Газета.Ru 09:32
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo. Отмечается, что футболисту необходимо пройти медицинский осмотр. Официально о переходе станет известно 1 или 2 августа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 23:08, Ашберн
Общество
Власти ЕАО ввели режим ЧС из-за паводка на Амуре
За прошедшие сутки с 31 июля на 1 августа в ЕАО был зафиксирован подъём уровня Амура на 28--58 см. Вода вышла в пойму у населённых пунктов Пашково, Ленинское и Нижнеспасское.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди-младшего умерла в США
Внучка американского радиоведущего Роберта Фрэнсиса Кэннеди-младшего скончалась в США.
Обновлено в 22:37
Космос
Из центра Млечного Пути вылетела звезда с рекордной скоростью
Согласно теории астрономов, двойная звезда, в состав которой вошла S5-HVS1, подошла достаточно близко к черной дыре в центре Млечного Пути.
Обновлено в 06:52
Общество
Глава Бурятии вылетел в Закаменский и Джидинский районы
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Обновлено в 21:44
Политика
Порошенко заявил, что лично составлял Минские соглашения
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично составлял текст Минских соглашений, которые потом были приняты.
Обновлено в 08:27
Экология
В Амурской области гребень паводка встречает Белогорье
Обновлено в 04:08
Общество
Минздрав назвал регионы России, где делали больше всего абортов
Министерство здравоохранения России назвало регионы России, в которых чаще всего делают аборты в 2018 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:12
Единоборства
Хабиб получил именные перчатки от тренера Джона Джонса
Тренер Джона Джонса Брендон Гибсон подарил действующему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову именные перчатки.
Обновлено в 21:52
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 18:50
Экономика
Исследование выявило связь между ипотекой и разводами
Выплачивающие ипотеку пары разводятся в десять раз реже других россиян.
Обновлено в 21:51
Общество
В Саудовской Аравии женщинам разрешили самостоятельно путешествовать
Власти Саудовской Аравии внесли изменения в ряд законов королевства, благодаря которым женщина сможет самостоятельно получать паспорт для выезда за границу, а также становиться опекуном для несовершеннолетних, сообщает саудовская газета "Оказ".
Обновлено в 18:53
Происшествия
На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки
В Свердловской области на реке Лозьва перевернулась лодка с двумя взрослыми и тремя детьми, говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Обновлено в 03:01
Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
Космос
В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
Планета вращается вокруг маленькой звезды в созвездии Гидры, сообщает Business Insider.
Обновлено в 02:03
Футбол
Фанат «Атлетико Минейро» выбрил футболку с символикой клуба на теле
Фанат бразильского "Атлетико Минейро" по имени Гильерме Пиментел выбрил на своем теле футболку с символикой команды, сообщает Globo Esporte.
Обновлено в 14:59
Экономика
Медведев заявил о «доставшей» ситуации с недобросовестными подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено в 21:51
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы
В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать.
Обновлено в 17:31
Происшествия
Мужчина в костюме Коржика устроил налет на магазин с печеньем
Как сообщает Fox News, ночью 22 июля мужчина в костюме Коржика, героя "Улицы Сезам", ворвался в магазин и принялся поедать печенье.
Обновлено в 21:04
Армия и оружие
Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии
Российские силы специальных операций организовали в Сирии засаду на боевиков, после чего те не досчитались 11 человек.
Обновлено в 07:11
Авто
Новый Renault Duster получил более экономичный мотор
Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
Обновлено в 10:02
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено вчера в 07:23
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Политика
Медведев прибыл в Красноярск на совещание по лесным пожарам
Обновлено вчера в 11:43
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:49