Ранее появилась информация, что 2 августа 22-летний игрок должен пройти медобследование и подписать контракт с «Зенитом». Также сообщалось, что сумма трансфера форварда из «Барселоны» составит 40 миллионов евро.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Горбачев рассказал, чем грозит прекращение действия ДРСМД Президент СССР Михаил Горбачев заявил, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, а также «к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию».

Общество «Роскосмос» показал фотографию пожаров в Сибири с орбиты «Роскосмос» опубликовал фотографии, на которых видно, как выглядят лесные пожары в Сибири из космоса.

Экономика АСВ выбрало агента для выплаты вкладчикам «Ассоциации» По уточненным данным, за выплатой страхового возмещения на сумму 5,7 млрд рублей могут обратиться около 14 тысяч вкладчиков, в том числе 750 юридических лиц на сумму 213 млн рублей.

Политика ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.

Политика Порошенко: Медведчук при мне голову не мог поднять Экс-президент Украины Петр Порошенко признался журналистам, что очень удивлен внезапному продвижению и влиянию председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Происшествия Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».

Финансы ФРС США снизила базовую ставку впервые с 2008 года Впервые за 10 лет Американский федрезерв снизил базовую ставку на 0,25 процентных пункта, до 2-2,25%.

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Здоровье Дмитрий Медведев посетил Краевую детскую клиническую больницу в Чите Краевая детская клиническая больница является одним из ведущих лечебно-профилактических учреждений Забайкальского края.

Космос Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки Отмечается, что звуковой "репертуар" аппарата будет меняться и передавать сигналы о других значимых событиях выставки.

Общество Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.

Космос Глава NASA: «МКС заслуживает Нобелевскую премию мира» Глава NASA Джеймс Брайденстайн прокомментировал идею с присуждением Нобелевской премии мира Международной космической станции (МКС).

Происшествия Адвокат рассказал об отказе СК заводить дело на отца сестер Хачатурян Другой адвокат сестер Алексей Паршин сообщил РИА «Новости», что если родственники не согласятся с отказом в возбуждении дела, то его все-таки откроют, но уже с целью реабилитации умершего.

Происшествия В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных В 224 гарнизонном военном суде коллегия присяжных впервые вынесла вердикт — Сергея Семенова признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Экология Судоходство на Волге садится на мель Судоходство на Волге садится на мель Проблемы судоходства по Волге обостряются — пассажирские и грузовые суда сутками не могут пройти участок у Городца из-за низкого уровня воды.

Политика «Северный поток-2» отреагировал на возможные санкции США Инициатива сената США ввести санкции против строительства трубопровода «Северный поток-2» пока никак не повлияла на реализацию проекта.

Кино Питт и Ди Каприо могут быть выдвинуты на «Оскар» в разных номинациях Еще один инсайдер отметил, что Питт самостоятельно может предложить себя в качестве номинанта на роль второго плана в надежде получить за нее «Оскар».

Политика Порошенко поведал о провале плана Путина по уничтожению Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева.

Транспорт Прерванное паводком движение по трассе «Сибирь» восстановлено В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад.

Авто Представлены изображения обновленного УАЗ 469 УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.