Футбол
Малком прилетел в Санкт-ПетербургSportbox.RU 17:06
Ранее появилась информация, что 2 августа 22-летний игрок должен пройти медобследование и подписать контракт с «Зенитом». Также сообщалось, что сумма трансфера форварда из «Барселоны» составит 40 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:31, Ашберн
Политика
Горбачев рассказал, чем грозит прекращение действия ДРСМД
Президент СССР Михаил Горбачев заявил, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, а также «к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию».
Обновлено в 20:49
Футбол
«Вулверхэмптон» и «Эспаньол» вышли в 3-й отборочный раунд Лиги Европы
"Вулверхэмптон" переиграл "Крусейдерс" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы и вышел в следующую стадию.
Обновлено в 17:14
Общество
«Роскосмос» показал фотографию пожаров в Сибири с орбиты
«Роскосмос» опубликовал фотографии, на которых видно, как выглядят лесные пожары в Сибири из космоса.
Обновлено в 09:00
Экономика
АСВ выбрало агента для выплаты вкладчикам «Ассоциации»
По уточненным данным, за выплатой страхового возмещения на сумму 5,7 млрд рублей могут обратиться около 14 тысяч вкладчиков, в том числе 750 юридических лиц на сумму 213 млн рублей.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
США закупили вооружений на два триллиона долларов
Обновлено в 21:06
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Обновлено в 12:06
Политика
Порошенко: Медведчук при мне голову не мог поднять
Экс-президент Украины Петр Порошенко признался журналистам, что очень удивлен внезапному продвижению и влиянию председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Футбол
«Тоттенхэм» хочет купить Бруну Фернандеша
«Тоттенхэм» поборется с «Манчестер Юнайтед» за полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша.
Обновлено в 14:35
Финансы
ФРС США снизила базовую ставку впервые с 2008 года
Впервые за 10 лет Американский федрезерв снизил базовую ставку на 0,25 процентных пункта, до 2-2,25%.
Обновлено вчера в 15:01
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено в 18:00
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Здоровье
Дмитрий Медведев посетил Краевую детскую клиническую больницу в Чите
Краевая детская клиническая больница является одним из ведущих лечебно-профилактических учреждений Забайкальского края.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль полицейского
Обновлено вчера в 10:41
Космос
Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки
Отмечается, что звуковой "репертуар" аппарата будет меняться и передавать сигналы о других значимых событиях выставки.
Обновлено в 09:17
Общество
Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года
В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.
Обновлено вчера в 23:03
Космос
Глава NASA: «МКС заслуживает Нобелевскую премию мира»
Глава NASA Джеймс Брайденстайн прокомментировал идею с присуждением Нобелевской премии мира Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 02:04
Происшествия
Адвокат рассказал об отказе СК заводить дело на отца сестер Хачатурян
Другой адвокат сестер Алексей Паршин сообщил РИА «Новости», что если родственники не согласятся с отказом в возбуждении дела, то его все-таки откроют, но уже с целью реабилитации умершего.
Обновлено в 18:29
Происшествия
В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных
В 224 гарнизонном военном суде коллегия присяжных впервые вынесла вердикт — Сергея Семенова признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Обновлено в 14:02
Экология
Судоходство на Волге садится на мель
Судоходство на Волге садится на мель Проблемы судоходства по Волге обостряются — пассажирские и грузовые суда сутками не могут пройти участок у Городца из-за низкого уровня воды.
Обновлено в 19:02
Политика
«Северный поток-2» отреагировал на возможные санкции США
Инициатива сената США ввести санкции против строительства трубопровода «Северный поток-2» пока никак не повлияла на реализацию проекта.
Обновлено в 08:08
Кино
Питт и Ди Каприо могут быть выдвинуты на «Оскар» в разных номинациях
Еще один инсайдер отметил, что Питт самостоятельно может предложить себя в качестве номинанта на роль второго плана в надежде получить за нее «Оскар».
Обновлено в 06:31
Политика
Порошенко поведал о провале плана Путина по уничтожению Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева.
Обновлено в 18:53
Транспорт
Прерванное паводком движение по трассе «Сибирь» восстановлено
В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад.
Обновлено в 19:34
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Технологии
Минкомсвязи заказывает рекламу электронных госуслуг на полмиллиарда
Минкомсвязи полагает, что в результате работы, которую проведет подрядчик, вырастет количество граждан, которые пользуются электронными госуслугами, в частности, через мобильное приложение.
Обновлено в 10:44