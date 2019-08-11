Футбол

Малком попал мячом в арбитра Турбина. Его реакция бесценнаСпорт-Экспресс вчера в 17:25

Нападающий "Зенита" Малком в матче 5-го тура чемпионата России против "Динамо" (2:0) попал мячом по главному арбитру встречи Евгению Турбину. Бразилец, по всей видимости, хотел доставить мяч партнеру по команде Ярославу Ракицкому.
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