Футбол
Малком попал мячом в арбитра Турбина. Его реакция бесценнаСпорт-Экспресс вчера в 17:25
Нападающий "Зенита" Малком в матче 5-го тура чемпионата России против "Динамо" (2:0) попал мячом по главному арбитру встречи Евгению Турбину. Бразилец, по всей видимости, хотел доставить мяч партнеру по команде Ярославу Ракицкому.
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«Зенит» показал, что произошло после того, как Малком попал мячом в судью в матче с «Динамо»
Спорт день за днем07:02
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:36, Вашингтон
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