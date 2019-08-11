Футбол

Малком попал мячом в арбитра Турбина. Его реакция бесценнаСпорт-Экспресс вчера в 17:25

Нападающий "Зенита" Малком в матче 5-го тура чемпионата России против "Динамо" (2:0) попал мячом по главному арбитру встречи Евгению Турбину. Бразилец, по всей видимости, хотел доставить мяч партнеру по команде Ярославу Ракицкому.
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«Судья оценил бразильскую технику». Малком попал мячом в арбитра во время матча с «Динамо» (видео)

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Малком попал мячом в арбитра в матче с «Динамо», судья оценил удар. ВИДЕО

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Украина и Турция создали совместное предприятие по производству высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.
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Защитник дортмундской «Боруссии» Омер Топрак перешел в «Вердер». Клуб из Бремена арендовал 30-летнего игрока до конца сезона.
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Юный фанат разбил нос в кровь в попытке получить автограф Салаха

Юный персональный болельщик форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, пытаясь получить автограф кумира, разбил нос в кровь, однако получил заветное фото, сообщает Sky Sports.
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Кокорин заявил, что готов бесплатно играть за «Зенит»

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Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве

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Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
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В Норвегии произошла стрельба в мечети

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Миллиардер-педофил Эпштейн покончил с собой в тюрьме

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В приложении Telegram появились новые функции

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