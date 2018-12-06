Футбол
Нападающий «Барселоны» Малком получил травму в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании с «Леонесой» (4:1). Бразильский футболист вышел в стартовом составе и отметился голом в конце первого тайма. На 88-й минуте Малком вынужден был покинуть поле из-за повреждения.
Чемпионат03:25
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