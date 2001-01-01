Футбол
Малком подпишет с «Зенитом» 5-летний контрактMetaratings 07:29
Еще €5 млн каталонцы могут получить в виде бонусов. В ближайшее время бразилец пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет с ним контракт сроком на пять лет. Ранее сообщалось, что Малком отказался от перехода в английский «Эвертон».
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