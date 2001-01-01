Еще €5 млн каталонцы могут получить в виде бонусов. В ближайшее время бразилец пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет с ним контракт сроком на пять лет. Ранее сообщалось, что Малком отказался от перехода в английский «Эвертон».

Общество В Финляндии выписаны первые штрафы за опасную езду на самокате В Финляндии выписаны первые штрафы за опасную езду на самокате. Четверо местных жителей будут обязаны заплатить по 40 евро каждый.

Шоу-бизнес Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.

Финансы ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.

Политика В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Шоу-бизнес Костенко поддержала мужа в скандале с алиментами Еще в прошлом году разгорелся скандал, когда бывшая супруга подала в суд на спортсмена за неуплату алиментов.

Происшествия ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.

Экономика «Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.

Происшествия В Москве арестовали подозреваемого в госизмене Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.

Наука Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.

Экономика «Роснефть» купила крупнейшего независимого оператора АЗС в Петербурге «В результате сделки по приобретению группы компаний ПТК на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет образована крупная розничная сеть с равномерным географическим распределением АЗС», — заявила вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка «Роснефти» Аврил Конрой.

Общество УАЗ сократит тысячу сотрудников завода Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) готовится сократить «порядка тысячи сотрудников, занятых в офисных, вспомогательных и сервисных подразделениях», сообщил председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин в Facebook.

Политика Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, предложил президенту РФ Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири.

Футбол ФИФА назвала претендентов на звание футболиста года Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена десяти претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года в мире, пережает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на Интерфакс.

Путешествия Власти Шри-Ланки планируют выдавать бесплатные визы туристам из России Шри-Ланка начнет выдавать бесплатные визы по прибытии туристам из 45 стран, в том числе приезжающим из России, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на министра туризма, земель и религии Джона Амаратунга.

Политика Муниципальные депутаты подали заявки на проведение пикетов на Бульварном кольце 3 августа «Сегодня муниципальные депутаты Москвы, члены Ассоциация независимых депутатов подали заявки в префектуру Центрального административного округа на проведение пикетов на Бульварном кольце с 14 до 17 часов», – написал в Facebook глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев.

Баскетбол Тимофей Мозгов вернулся в «Химки» Баскетбольный клуб «Химки» подписал соглашение с Тимофеем Мозговым, который последние девять лет провел в Национальной баскетбольной лиге (НБА).

Происшествия МИД Чехии подвергся хакерской атаке Компьютерная сеть Министерства иностранных дел Чехии поверглась кибератаке.

Футбол «Наполи» предложит «Кристал Пэлас» свыше 65 млн евро за Заа Примечательно, что Заа этим летом пытался приобрести и «Арсенал», предлагавший «Кристал Пэлас» 40 млн фунтов (около 44 млн евро) за вингера, однако «стекольщики» на данное предложение ответили отказом.

Музыка Музыканты Rammstein поддержали российское ЛГБТ-сообщество поцелуем Гитаристы группы Rammstein на концерте в Лужниках "поддержали" российское ЛГБТ-сообщество поцелуем на сцене.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.

Политика США ввели санкции против главы МИД Ирана США продолжат оказывать максимальное давление на Иран, пока Тегеран не откажется от своей безрассудной политики, заявляют в Белом доме.

Общество Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская» Власти Москвы в этом году вернутся к строительству станции метро "Суворовская" Кольцевой линии, замороженное ранее на несколько лет из-за сложности объекта.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.