Футбол
Малком подпишет с «Зенитом» 5-летний контрактMetaratings вчера в 07:29
Еще €5 млн каталонцы могут получить в виде бонусов. В ближайшее время бразилец пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет с ним контракт сроком на пять лет. Ранее сообщалось, что Малком отказался от перехода в английский «Эвертон».
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«Спартак» объявил об аренде Шюррле, Малком пройдет медосмотр в «Зените» в пятницу
Спорт-Экспрессвчера в 15:36
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Телеведущий и журналист Владимир Соловьёв прокомментировал ситуацию вокруг госпитализации Алексея Навального.
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Сбербанк планирует дивиденды за 2019 год в размере 50% прибыли по МСФО
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Политика
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Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков - меньше средних многолетних значений.
Обновлено вчера в 22:00
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Ателье Patriot Campers Off Road специализируется как раз на создании таких монстров, особенно когда речь идет о Toyota Land Cruiser.
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Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
Меркурий избавится от ретроградности, что позволит удаче настигнуть Близнецов.
Обновлено вчера в 22:07
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
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Происшествия
Истребитель ВВС США разбился в Калифорнии
Американский военный истребитель F/A-18E потерпел крушение недалеко от Долины Смерти, которая находится в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 17:20
Политика
В Киеве назвали «повод для смеха» над Украиной
В других странах могут смеяться над тем, что новоизбранные депутаты Верховной рады уехали на учебу, вместо того, чтобы решать проблемы в стране, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:56
Музыка
Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате
Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено 30 июля в 22:54
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и министерству внутренних дел проверить возможность намеренного поджога лесных массивов.
Обновлено в 00:50
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено 30 июля в 12:43
Происшествия
В батальоне пропал полк двигателей
Как следует из материалов уголовного дела, подполковник Коваленко, будучи должностным лицом, «злоупотребил должностными полномочиями из личной заинтересованности, желая приукрасить действительное положение в в/ч 93436 и создать мнимое благополучие, устно приказал своим бывшим заместителям списать с учета воинской части узлы и агрегаты автомобильной техники с целью сокрытия недостачи».
Обновлено вчера в 18:22
Единоборства
Тело погибшего в США боксера Дадашева доставят в Москву к полудню
Обновлено вчера в 19:56
Общество
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Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Политика
Памфилова дала арифметическую отповедь по выборам в Мосгордуму
Элла Памфилова выступила на заседании ЦИК с арифметической отповедью комментаторам, заявляющим, что на выборах в Московскую городскую Думу невозможно зарегистрироваться кандидатам от оппозиции.
Обновлено вчера в 11:07
Политика
США вводят санкции против главы МИД Ирана
США вводят санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
Обновлено вчера в 16:35