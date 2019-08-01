Футбол

Малком вылетел в Россию для подписания контракта с «Зенитом»Евро-футбол.ру вчера в 08:16

Полузащитник "Барселоны" Малком вылетел в Россию, сообщает Telefoot. В ближайшее время он подпишет контракт с "Зенитом".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Малком прилетел в Петербург ради контракта с «Зенитом»

78.ru01:22

Малком вылетел на подписание контракта с «Зенитом»

Спорт день за днемвчера в 10:03

Петербург: главное за день

Петербургский дневниквчера в 15:28

СМИ опубликовали видео встречи Малкома со спортивным директором «Зенита»

Матч ТВвчера в 12:27

"До скорой встречи, брат!" Парикмахер игроков "Барселоны" попрощался с Малкомом

Спорт-Экспресс01:27

Малком вылетел в Россию для подписания контракта с «Зенитом»

Евро-футбол.рувчера в 08:16

Спортивный директор «Зенита» встретился с Малкомом

Чемпионатвчера в 10:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:13, Ашберн
Общество

День десантника отметят в Вооруженных силах России

Обновлено вчера в 17:03
Энергетика

Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем

Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено вчера в 14:21
Политика

МИД Японии прокомментировал визит Медведева на Итуруп

Визит премьер-министра Дмитрия Медведева на остров Итуруп "несовместим с позицией Японии" по вопросу Курильских островов, говорится в сообщении из Токио.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Общество

Православные отмечают Ильин день

Обновлено вчера в 18:00
Экономика

Медведев оценил ситуацию с подрядчиками

Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Политика

В СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей, сообщает RT.
Обновлено в 02:00
Интернет

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика

После развала ДРСМД надо продлить СНВ-3, считает эксперт

После выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон и Москва должны искать варианты сохранения стратегического баланса и разрабатывать новый механизм, считает старший научный сотрудник Брукингского института в Вашингтоне Фрэнк Роуз.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Уголовное дело возбудили после убийства полицейского в Сургуте

В Сургуте возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции, в результате которого один из них погиб, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Обновлено в 01:44
Происшествия

В Бангкоке произошло семь взрывов

В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

ЕК предложила Украине и России заключить газовый контракт на 10 лет

Вице-президент ЕК Марош Шефчович настаивает на необходимости обсуждения на будущей трехсторонней встрече между Россией и Украиной, возможности подписания долгосрочной сделки.
Обновлено вчера в 11:20
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев пожаловался, что сын начал ему врать

Обновлено вчера в 14:20
Общество

Названы российские регионы с наибольшим числом абортов

Названы российские регионы, в которых в 2018 году было сделано наибольшее число абортов.
Обновлено вчера в 23:56
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено вчера в 10:22
Общество

Ученые предупредили о нашествии чужеродных насекомых

Обновлено вчера в 13:00
Политика

Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского

В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за роль полицейского

Обновлено 31 июля в 10:41
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Культура

Первое издание книги «Гарри Поттер» продали на аукционе за $34 тысячи

Обновлено вчера в 14:05
Происшествия

Мигрант убил казаха мечом на улице в Германии

По словам очевидцев, араб набросился на мужчину после громкой ссоры, и начал наносить многочисленные удары продолговатым предметом.
Обновлено в 00:56
Политика

Медведев узаконил локализацию систем бронирования авиабилетов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым авиакомпании будут пользоваться системами бронирования и продаж авиабилетов с размещенными на территории РФ серверами.
Обновлено вчера в 14:19
Политика

Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири

Обновлено вчера в 12:13
Хоккей

Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

Кличко сравнил себя с «английской королевой»

Мэр Киева Виталий Кличко сравнил себя с «английской королевой», заявив, что не имеет исполнительной власти в своем городе.
Обновлено в 01:32
Политика

Трамп заявил о возможности блокады Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность блокады Венесуэлы. Об этом он заявил журналистам в четверг, 1 августа.
Обновлено вчера в 18:12
Футбол

«Спартак» договорился о трансфере Тиля

"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено в 01:11
Технологии

Россиян предупредили о мошенниках на YouTube

Эксперты обнаружили новый способ мошенничества в интернете через платную рекламу на видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 22:28
Как работают Яндекс.Новости?
Регулярный чемпионат НХЛБольше новостей по теме
Главное