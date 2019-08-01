Полузащитник "Барселоны" Малком вылетел в Россию, сообщает Telefoot. В ближайшее время он подпишет контракт с "Зенитом".

Малком вылетел в Россию для подписания контракта с «Зенитом»

Спорт день за днем

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