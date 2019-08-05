Футбол

Малком поделился эмоциями после дебюта за «Зенит»RT на русском 13:56

Бразильский нападающий Малком — новичок петербургского «Зенита» — поделился своими эмоциями после дебюта за команду в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
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Малком рассказал об эмоциях после дебюта за «Зенит»

Газета.Ru15:59

Малком о дебюте за «Зенит»: «Отличные чувства»

Sports.ru13:52

Малком — о дебюте за «Зенит»: отличные чувства

Чемпионат10:57

Малком рассказал об эмоциях после дебюта за «Зенит»

Матч ТВ11:13

Малком рассказал об эмоциях после дебюта за «Зенит»

Sportbox.RU11:13

Малком прокомментировал свой дебют в матче «Зенита» с «Краснодаром»

Спорт-Экспресс11:10

Малком — об игре за «Зенит»: «Отличные чувства!»

Sport24.ru10:32
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Футбол

АЗ обратился к «Спартаку» после трансфера Тиля

В пресс-службе голландского футбольного клуба АЗ отреагировали на переход полузащитника команды Гуса Тиля в московский «Спартак».
Обновлено в 16:49
Происшествия

ВШЭ пообещала помощь задержанным за одиночные пикеты студентам

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Политика

Трамп объявил о введении смертной казни за убийства на почве ненависти

В США ужесточат наказание за преступления на почве ненависти и массовые убийства, вплоть до смертной казни.
Обновлено в 16:59
Происшествия

В Ачинском районе введен режим ЧС

Обновлено в 16:00
Общество

В Гонконге демонстранты призвали к всеобщей забастовке

В Гонконге участники акции протеста против поправок к закону об экстрадиции призвали к всеобщей забастовке.
Обновлено вчера в 22:25
Общество

ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха

Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие

«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура

В Минобороны России проинформировали о том, что с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Протон-М", передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:27
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Почему мужчины в России умирают раньше женщин рассказали в Госдуме

Список озвучил представитель Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.
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Хоккей

СКА проиграл рижскому «Динамо» на турнире в Сочи

Армейцы потерпели второе поражение в рамках Sochi Hockey Open. Матч завершился со счетом 6:5 в пользу «Динамо».
Обновлено в 16:40
Космос

Робот «Федор» научился философствовать и шутить

Робот «Федор» научился философствовать и шутить. Машина очень общительна и имеет чувство юмора, рассказали в корпорации «Роскосмос».
Обновлено в 01:48
Финансы

Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая

Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Политика

Британия объявила о присоединении к коалиции США в Ормузском проливе

Великобритания присоединится к международной коалиции во главе с США по патрулированию Ормузского пролива для обеспечения безопасного судоходства.
Обновлено в 17:56
Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено в 12:50
Общество

Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином

Обновлено в 11:05
Здоровье

Новосибирские медики получили новые автомобили скорой помощи

2 августа губернатор Андрей Травников вручил медикам из районов области ключи от восьми новых машин скорой помощи, выполненных на базе автомобилей «ГАЗ Соболь» и «ГАЗель».
Обновлено в 05:33
Политика

В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве

Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Экономика

Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка

Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты.
Обновлено вчера в 19:15
Кино

Выбран режиссер для сиквела «Венома»

Ранее сообщалось, что кинокомпания Sony Pictures рассматривает сразу несколько претендентов на роль режиссера сиквела фантастического боевика "Веном".
Обновлено в 17:32
Политика

Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного

Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Происшествия

На Васильевском острове прорвало трубу

Судя по фотографии, теплосеть прорвало во дворе дома. В горячей воде оказались припаркованные поблизости автомобили.
Обновлено в 09:06
Космос

NASA опубликовало фото начала слияния двух галактик

NASA опубликовало фотографии двух галактик, которые начали процесс слияния.
Обновлено в 14:23
Экономика

Zenith: Рост расходов фармбрендов на рекламу в России замедлится

Рост рекламных затрат фармацевтических брендов на российском рынке замедлится до 4% в 2019 г. Об этом говорится в прогнозе Zenith.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие

Эрдоган объявил о новой операции Турции в Сирии

Обновлено в 11:53
Футбол

Черчесов назвал главную проблему Чалова

Наставник сборной России Станислав Черчесов поговорил о перспективах форварда Фёдора Чалова в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России".
Обновлено в 17:43
Политика

Редакция «Новой газеты» запустила петицию с требованием закрыть дело о массовых беспорядках

Политическим террором, развязанным против народа правоохранительными органами, считают уголовное дело против участников протестов в редакции «Новой газеты».
Обновлено в 17:06
Армия и оружие

Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД

Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:50
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Франциско»

Обновлено в 02:56
Политика

Русакова заявила о согласии на санкционированную акцию 10 августа

Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Елена Русакова заявила РБК, что согласна на проведение 10 августа согласованной с властями акции на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 15:55
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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