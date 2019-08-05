Бразильский нападающий Малком — новичок петербургского «Зенита» — поделился своими эмоциями после дебюта за команду в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

Малком поделился эмоциями после дебюта за «Зенит»

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