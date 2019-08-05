Футбол
Малком поделился эмоциями после дебюта за «Зенит»RT на русском 13:56
Бразильский нападающий Малком — новичок петербургского «Зенита» — поделился своими эмоциями после дебюта за команду в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
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Футбол
АЗ обратился к «Спартаку» после трансфера Тиля
В пресс-службе голландского футбольного клуба АЗ отреагировали на переход полузащитника команды Гуса Тиля в московский «Спартак».
Обновлено в 16:49
Политика
Трамп объявил о введении смертной казни за убийства на почве ненависти
В США ужесточат наказание за преступления на почве ненависти и массовые убийства, вплоть до смертной казни.
Обновлено в 16:59
Происшествия
В Ачинском районе введен режим ЧС
Обновлено в 16:00
Общество
В Гонконге демонстранты призвали к всеобщей забастовке
В Гонконге участники акции протеста против поправок к закону об экстрадиции призвали к всеобщей забастовке.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха
Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура
В Минобороны России проинформировали о том, что с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Протон-М", передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:27
Здоровье
Почему мужчины в России умирают раньше женщин рассказали в Госдуме
Список озвучил представитель Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.
Обновлено в 08:24
Хоккей
СКА проиграл рижскому «Динамо» на турнире в Сочи
Армейцы потерпели второе поражение в рамках Sochi Hockey Open. Матч завершился со счетом 6:5 в пользу «Динамо».
Обновлено в 16:40
Космос
Робот «Федор» научился философствовать и шутить
Робот «Федор» научился философствовать и шутить. Машина очень общительна и имеет чувство юмора, рассказали в корпорации «Роскосмос».
Обновлено в 01:48
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Политика
Британия объявила о присоединении к коалиции США в Ормузском проливе
Великобритания присоединится к международной коалиции во главе с США по патрулированию Ормузского пролива для обеспечения безопасного судоходства.
Обновлено в 17:56
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено в 12:50
Общество
Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином
Обновлено в 11:05
Здоровье
Новосибирские медики получили новые автомобили скорой помощи
2 августа губернатор Андрей Травников вручил медикам из районов области ключи от восьми новых машин скорой помощи, выполненных на базе автомобилей «ГАЗ Соболь» и «ГАЗель».
Обновлено в 05:33
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Экономика
Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка
Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты.
Обновлено вчера в 19:15
Кино
Выбран режиссер для сиквела «Венома»
Ранее сообщалось, что кинокомпания Sony Pictures рассматривает сразу несколько претендентов на роль режиссера сиквела фантастического боевика "Веном".
Обновлено в 17:32
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Происшествия
На Васильевском острове прорвало трубу
Судя по фотографии, теплосеть прорвало во дворе дома. В горячей воде оказались припаркованные поблизости автомобили.
Обновлено в 09:06
Космос
NASA опубликовало фото начала слияния двух галактик
NASA опубликовало фотографии двух галактик, которые начали процесс слияния.
Обновлено в 14:23
Экономика
Zenith: Рост расходов фармбрендов на рекламу в России замедлится
Рост рекламных затрат фармацевтических брендов на российском рынке замедлится до 4% в 2019 г. Об этом говорится в прогнозе Zenith.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Эрдоган объявил о новой операции Турции в Сирии
Обновлено в 11:53
Футбол
Черчесов назвал главную проблему Чалова
Наставник сборной России Станислав Черчесов поговорил о перспективах форварда Фёдора Чалова в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России".
Обновлено в 17:43
Политика
Редакция «Новой газеты» запустила петицию с требованием закрыть дело о массовых беспорядках
Политическим террором, развязанным против народа правоохранительными органами, считают уголовное дело против участников протестов в редакции «Новой газеты».
Обновлено в 17:06
Армия и оружие
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:50
Политика
Русакова заявила о согласии на санкционированную акцию 10 августа
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Елена Русакова заявила РБК, что согласна на проведение 10 августа согласованной с властями акции на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 15:55