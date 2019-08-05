Футбол
Малком поделился эмоциями после дебюта за «Зенит»RT на русском 13:56
Бразильский нападающий Малком — новичок петербургского «Зенита» — поделился своими эмоциями после дебюта за команду в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Происшествия
Появилось видео взрывов боеприпасов под Ачинском
Обновлено в 12:50
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Темрюкском районе Краснодарского края в понедельник вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
Обновлено в 16:31
Футбол
«Динамо» объявило об уходе Тетте в «Газиантеп»
Обновлено в 15:33
Политика
Путин 6 августа посетит образовательный центр «Сириус» в Сочи
Президент РФ Владимир Путин во вторник посетит образовательный центр "Сириус" в Сочи, где осмотрит новый корпус и проведет заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 12:19
Кино
Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры для актеров
Знаменитый дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры для актеров, в честь 25-летия картины, сообщает TMZ.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочке
Московские врачи решили ампутировать правую руку девочки, жестоко избитой в Ингушетии.
Обновлено в 16:56
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Футбол
ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:20
Общество
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Политика
Трамп обвинил видеоигры в массовых расстрелах
Президент США Дональд Трамп обвинил видеоигры и психические болезни в массовых расстрелах в стране.
Обновлено в 12:34
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
КНДР собрала $2 млрд на оружие массового поражения через кибератаки
"Например, КНДР продолжала нарушать санкции посредством продолжающихся незаконных перегрузок груза с одного судна на другое и закупок предметов, связанных с оружием массового поражения, а также закупок предметов роскоши", - говорится в докладе.
Обновлено в 16:24
Общество
Священник рассказал о раскаянии Чарльза Дарвина
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика
Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России
России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
Обновлено в 03:34
Футбол
Эвра: «Больше не пойду в гости к Роналду. Он сумасшедший»
Экс-капитан английского "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра выразил мнение, что его бывший одноклубник Роналду безнадежный трудоголик.
Обновлено в 16:13
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Футбол
«Спартак» намерен подписать ещё одного игрока АЗ
Напомним, что капитан АЗ Гус Тил ранее пополнил состав «Спартака».
Обновлено в 16:21
Космос
Приступы паники и амнезия: что грозит астронавтам на пути к Марсу
Чем дольше будет длиться полёт, тем выше риск проблем со здоровьем.
Обновлено в 14:56
Наука
Электроны нарушили закон сохранения импульса при облучении светом
Закон сохранения импульса распространяется не только на механические столкновения тел, но и на отражение света от полированной поверхности металла.
Обновлено в 14:05
Гаджеты
Samsung представила умные часы Galaxy Watch Active 2
Как и ожидалось, компания Samsung Electronics представила новое поколение своих умных часов — Galaxy Watch Active 2. Galaxy Watch Active 2 предлагаются в двух размерах, с диаметром циферблата 44 мм и 40 мм.
Обновлено в 11:17
Экономика
Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 16:25
Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Сразу шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД на северо-западе Москвы, движение транспорта перекрыто по четырем полосам, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 16:33
Авто
Дизайнеры показали широкофюзеляжную Jetta Mk6
Дизайнеры из rob3rtdesign предложили свой удивительный вариант Jetta.
Обновлено в 09:51
Происшествия
СМИ сообщили об эвакуации ТЦ «Мега Белая дача» из-за минирования
Около пяти тысяч человек, включая 100 деьтей эвакуировали из торгового центра «Мега Белая Дача» в округе Котельники из-за анонимного сообщения о минировании, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:04
Политика
ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов
Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.
Обновлено в 16:25