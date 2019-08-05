Футбол

Малком поделился эмоциями после дебюта за «Зенит»RT на русском 13:56

Бразильский нападающий Малком — новичок петербургского «Зенита» — поделился своими эмоциями после дебюта за команду в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
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Малком рассказал об эмоциях после дебюта за «Зенит»

Газета.Ru15:59

Малком — о дебюте за «Зенит»: отличные чувства

Чемпионат10:57

Малком — об игре за «Зенит»: «Отличные чувства!»

Sport24.ru10:32

Малком рассказал об эмоциях после дебюта за «Зенит»

Матч ТВ11:13

Малком рассказал об эмоциях после дебюта за «Зенит»

Sportbox.RU11:13

Малком прокомментировал свой дебют в матче «Зенита» с «Краснодаром»

Спорт-Экспресс11:10

Малком о дебюте за «Зенит»: «Отличные чувства»

Sports.ru13:52
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Происшествия

Появилось видео взрывов боеприпасов под Ачинском

Обновлено в 12:50
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани

Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Темрюкском районе Краснодарского края в понедельник вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
Обновлено в 16:31
Футбол

«Динамо» объявило об уходе Тетте в «Газиантеп»

Обновлено в 15:33
Политика

Путин 6 августа посетит образовательный центр «Сириус» в Сочи

Президент РФ Владимир Путин во вторник посетит образовательный центр "Сириус" в Сочи, где осмотрит новый корпус и проведет заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 12:19
Кино

Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры для актеров

Знаменитый дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры для актеров, в честь 25-летия картины, сообщает TMZ.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочке

Московские врачи решили ампутировать правую руку девочки, жестоко избитой в Ингушетии.
Обновлено в 16:56
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
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Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Футбол

ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов

Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:20
Общество

Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено в 16:19
Политика

Трамп обвинил видеоигры в массовых расстрелах

Президент США Дональд Трамп обвинил видеоигры и психические болезни в массовых расстрелах в стране.
Обновлено в 12:34
Политика

В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве

Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие

КНДР собрала $2 млрд на оружие массового поражения через кибератаки

"Например, КНДР продолжала нарушать санкции посредством продолжающихся незаконных перегрузок груза с одного судна на другое и закупок предметов, связанных с оружием массового поражения, а также закупок предметов роскоши", - говорится в докладе.
Обновлено в 16:24
Общество

Священник рассказал о раскаянии Чарльза Дарвина

Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика

Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России

России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
Обновлено в 03:34
Космос

Надвигающийся на Землю астероид может уничтожить Северную Америку

Обновлено в 05:46
Футбол

Эвра: «Больше не пойду в гости к Роналду. Он сумасшедший»

Экс-капитан английского "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра выразил мнение, что его бывший одноклубник Роналду безнадежный трудоголик.
Обновлено в 16:13
Футбол

«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова

Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Футбол

«Спартак» намерен подписать ещё одного игрока АЗ

Напомним, что капитан АЗ Гус Тил ранее пополнил состав «Спартака».
Обновлено в 16:21
Космос

Приступы паники и амнезия: что грозит астронавтам на пути к Марсу

Чем дольше будет длиться полёт, тем выше риск проблем со здоровьем.
Обновлено в 14:56
Наука

Электроны нарушили закон сохранения импульса при облучении светом

Закон сохранения импульса распространяется не только на механические столкновения тел, но и на отражение света от полированной поверхности металла.
Обновлено в 14:05
Гаджеты

Samsung представила умные часы Galaxy Watch Active 2

Как и ожидалось, компания Samsung Electronics представила новое поколение своих умных часов — Galaxy Watch Active 2. Galaxy Watch Active 2 предлагаются в двух размерах, с диаметром циферблата 44 мм и 40 мм.
Обновлено в 11:17
Экономика

Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide

Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 16:25
Политика

ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Происшествия

Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД

Сразу шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД на северо-западе Москвы, движение транспорта перекрыто по четырем полосам, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 16:33
Авто

Дизайнеры показали широкофюзеляжную Jetta Mk6

Дизайнеры из rob3rtdesign предложили свой удивительный вариант Jetta.
Обновлено в 09:51
Происшествия

СМИ сообщили об эвакуации ТЦ «Мега Белая дача» из-за минирования

Около пяти тысяч человек, включая 100 деьтей эвакуировали из торгового центра «Мега Белая Дача» в округе Котельники из-за анонимного сообщения о минировании, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:04
Политика

ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов

Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.
Обновлено в 16:25
Как работают Яндекс.Новости?
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