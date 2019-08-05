Бразильский нападающий Малком — новичок петербургского «Зенита» — поделился своими эмоциями после дебюта за команду в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

Малком поделился эмоциями после дебюта за «Зенит»

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.

Политика Китай пообещал ответить на размещение ракет США Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.

Общество Главврач КБ №8 отказался от намерения кастрировать журналистов Исполняющий обязанности главного врача обнинской КБ №8 Эдуард Иванов принес публичные извинения всем жителям Обнинска и, в частности, журналисту Оbninsk.name Ренате Белич, пациентам и сотрудникам больницы, которую он возглавляет.

Происшествия В России ужесточили наказание за непропуск скорой помощи В России вступает в силу закон об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дороге к пациентам и воспрепятствование работе медиков.

Технологии Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов Новый статус позволяет НКЦКИ обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы разделегировать доменное имя и фактически закрыть доступ к интернет-ресурсу, поясняет издание.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.

Экономика Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.

Технологии У AliExpress появятся офлайн-магазины в России У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Политика Путин разрешил Минобороны и Росгвардии продавать лом без торгов Президент Владимир Путин предоставил Росгвардии и Министерству обороны право продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов по рыночной стоимости компании «ТрансЛом».

Политика Индия упразднит автономию Кашмира Министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в понедельник в парламенте подписанную президентом Рамом Натхом Ковиндом резолюцию, отменяющую особый автономный статус штата Джамму и Кашмир на севере страны, провозглашенный ст. 370 конституции Индии.

Финансы Потери ЦБ от санации банков составили от 750 млрд до 1,4 трлн рублей Господин Поздышев уточнил, что ЦБ планирует вернуть 965 млрд руб. (40,2%) с «определенного контура проблемных активов в 2,4 трлн руб.».

Футбол «ПСЖ» интересуется Пауло Дибалой Одним из претендентов на нападающего является «ПСЖ». Руководство парижан видит в футболисте усиление центральной атакующей линии команды.

Общество Путин подписал закон, повышающий детские пособия Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.

Экономика Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Технологии Названа опасность писем с предложениями отписаться от рассылок Эксперты в области кибербезопасности предупредили о мошеннической кампании, которая включает в себя электронные письма с предложениями отписаться от рекламных рассылок.

Футбол Тадич стал новым капитаном «Аякса» Полузащитник Душан Тадич выбран новым капитаном "Аякса", сообщает De Telegraaf.

Политика Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Происшествия В Хабаровске экс-полицейский получил срок из-за убийства пауэрлифтера Ранее Анара Аллахверанова приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Не остановившие драку росгвардейцы также получили сроки.