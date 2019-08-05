Футбол

Малком поделился эмоциями после дебюта за «Зенит»RT на русском вчера в 13:56

Бразильский нападающий Малком — новичок петербургского «Зенита» — поделился своими эмоциями после дебюта за команду в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
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Малком рассказал об эмоциях после дебюта за «Зенит»

Газета.Ruвчера в 15:59

Малком о дебюте за «Зенит»: «Отличные чувства»

Sports.ruвчера в 13:52

Малком — о дебюте за «Зенит»: отличные чувства

Чемпионатвчера в 10:57

Малком рассказал об эмоциях после дебюта за «Зенит»

Матч ТВвчера в 11:13

Малком рассказал об эмоциях после дебюта за «Зенит»

Sportbox.RUвчера в 11:13

Малком прокомментировал свой дебют в матче «Зенита» с «Краснодаром»

Спорт-Экспрессвчера в 11:10

Малком — об игре за «Зенит»: «Отличные чувства!»

Sport24.ruвчера в 10:32
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Политика

В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина

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Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Политика

Китай пообещал ответить на размещение ракет США

Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:44
Общество

Главврач КБ №8 отказался от намерения кастрировать журналистов

Исполняющий обязанности главного врача обнинской КБ №8 Эдуард Иванов принес публичные извинения всем жителям Обнинска и, в частности, журналисту Оbninsk.name Ренате Белич, пациентам и сотрудникам больницы, которую он возглавляет.
Обновлено 04 августа в 15:38
Происшествия

В России ужесточили наказание за непропуск скорой помощи

В России вступает в силу закон об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дороге к пациентам и воспрепятствование работе медиков.
Обновлено в 01:52
Технологии

Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов

Новый статус позволяет НКЦКИ обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы разделегировать доменное имя и фактически закрыть доступ к интернет-ресурсу, поясняет издание.
Обновлено вчера в 21:16
Музыка

Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек

В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:55
Спорт

Женская сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпиаду

Обновлено 04 августа в 17:43
Экономика

Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году

О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Происшествия

В Минобороны назвали предварительную причину ЧП на складе под Ачинском

Обновлено в 01:05
Общество

Власти Австрии реконструируют дом Гитлера

Обновлено в 02:10
Технологии

У AliExpress появятся офлайн-магазины в России

У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
Обновлено вчера в 19:48
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Политика

Путин разрешил Минобороны и Росгвардии продавать лом без торгов

Президент Владимир Путин предоставил Росгвардии и Министерству обороны право продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов по рыночной стоимости компании «ТрансЛом».
Обновлено вчера в 12:11
Музыка

Лидер Rammstein пообещал скоро вернуться в Петербург

Обновлено вчера в 16:17
Политика

Индия упразднит автономию Кашмира

Министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в понедельник в парламенте подписанную президентом Рамом Натхом Ковиндом резолюцию, отменяющую особый автономный статус штата Джамму и Кашмир на севере страны, провозглашенный ст. 370 конституции Индии.
Обновлено вчера в 17:15
Армия и оружие

Ил-76 провел разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском

Обновлено в 02:13
Финансы

Потери ЦБ от санации банков составили от 750 млрд до 1,4 трлн рублей

Господин Поздышев уточнил, что ЦБ планирует вернуть 965 млрд руб. (40,2%) с «определенного контура проблемных активов в 2,4 трлн руб.».
Обновлено в 00:58
Футбол

«ПСЖ» интересуется Пауло Дибалой

Одним из претендентов на нападающего является «ПСЖ». Руководство парижан видит в футболисте усиление центральной атакующей линии команды.
Обновлено вчера в 05:36
Армия и оружие

Вооруженные силы Сирии возобновили боевые действия в Идлибе

Обновлено вчера в 10:10
Общество

Путин подписал закон, повышающий детские пособия

Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 01:15
Экономика

Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide

Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено вчера в 16:25
Технологии

Названа опасность писем с предложениями отписаться от рассылок

Эксперты в области кибербезопасности предупредили о мошеннической кампании, которая включает в себя электронные письма с предложениями отписаться от рекламных рассылок.
Обновлено в 01:58
Футбол

Тадич стал новым капитаном «Аякса»

Полузащитник Душан Тадич выбран новым капитаном "Аякса", сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 01:52
Политика

Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

В Хабаровске экс-полицейский получил срок из-за убийства пауэрлифтера

Ранее Анара Аллахверанова приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Не остановившие драку росгвардейцы также получили сроки.
Обновлено в 02:13
Кино

Американский режиссер Кевин Смит предпочел фильмы Marvel сексу

Обновлено вчера в 23:56
Политика

Болтон предупредил Россию и Китай насчет Мадуро

По словам Болтона, демократически избранное правительство в Венесуэле может рассматривать Россию и Китай как враждебные державы в силу их длительной поддержки так называемого «преступного режима» Мадуро, и может отказаться от выплаты им долгов суммой в миллиарды долларов.
Обновлено вчера в 23:47
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