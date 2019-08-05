Футбол

Малком поделился эмоциями после дебюта за «Зенит»RT на русском вчера в 13:56

Бразильский нападающий Малком — новичок петербургского «Зенита» — поделился своими эмоциями после дебюта за команду в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
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Малком рассказал об эмоциях после дебюта за «Зенит»

Sportbox.RUвчера в 11:13

Малком о дебюте за «Зенит»: «Отличные чувства»

Sports.ruвчера в 13:52

Малком — об игре за «Зенит»: «Отличные чувства!»

Sport24.ruвчера в 10:32

Малком рассказал об эмоциях после дебюта за «Зенит»

Матч ТВвчера в 11:13

Малком рассказал об эмоциях после дебюта за «Зенит»

Газета.Ruвчера в 15:59

Малком прокомментировал свой дебют в матче «Зенита» с «Краснодаром»

Спорт-Экспрессвчера в 11:10

Малком — о дебюте за «Зенит»: отличные чувства

Чемпионатвчера в 10:57
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КіВ информационном агентстве Polityka, издаваемом в Польше, отмечается, что военный флот РФ находится в столь ужасном состоянии, что представляет угрозу только самому себе.
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