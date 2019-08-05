Футбол
Малком поделился эмоциями после дебюта за «Зенит»RT на русском вчера в 13:56
Бразильский нападающий Малком — новичок петербургского «Зенита» — поделился своими эмоциями после дебюта за команду в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Авто
Наплыва китайских авто с пробегом в Россию бояться не стоит — эксперты
Эксперты оценили разрешение китайских властей на экспорт автомобилей с пробегом в Россию.
Обновлено в 01:08
Музыка
Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа
Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Нефтяные цены марок WTI и Brent снижаются. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 01:29
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Госслужащие попросили увеличить командировочные
В Общероссийском профсоюзе работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ заявили, что направили обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.
Обновлено в 04:49
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.
Обновлено в 04:38
Общество
В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 года
В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года.
Обновлено в 01:48
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино
Специалисты советуют выбирать вино из российского винограда Специалисты Роскачества разработали гид по выбору красного вина - по критерию "цена + качество" лучшими считаются вина из российского винограда, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Обновлено в 02:43
Игры
Разработчики представили трейлер SEGA Mega Drive Mini
Компания SEGA опубликовала видеоролик, который знакомит с ретро-консолью SEGA Mega Drive Mini.
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Более 20 000 тонн санкционных продуктов уничтожили в России
Более 21 тысячи тонн продуктов было уничтожено в России за пять лет после введения продовольственного эмбарго, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя ФТС Рустама Якубова.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Экономика
Правительство выделило 10 млрд рублей на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи для регионов
На закупку скорых пойдет 5 млрд рублей, на школьные автобусы — такая же сумма. Деньги выделяются из резервного фонда.
Обновлено в 01:45
Экономика
Названы самые популярные у россиян сладости
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Адвокат Запашных заявил о многомиллионном ущербе от слов Доренко
Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского оценил ущерб от слов покойного экс-главреда радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, сообщает RNS.
Обновлено в 04:15
Политика
В «Слуге народа» назвали «идеального премьера» для Зеленского
Депутат партии «Слуга народа» Александр Дубинский в интервью изданию «СТРАНА.ua» заявил, что лучшим кандидатом на пост премьер-министра Украины является глава офиса украинского президента Андрей Богдан.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Торонто
В ночном клубе, расположенном в северной части канадского города Торонто, неизвестный устроил стрельбу.
Обновлено в 02:39
Политика
Украинский олигарх признался, что хотел нанять телеведущего Соловьева
Украинский миллиардер Игорь Коломойский признался, что приглашал на работу на свой телеканал «1+1» российского телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Польские СМИ: ужасное состояние военного флота РФ представляет угрозу для самого себя
КіВ информационном агентстве Polityka, издаваемом в Польше, отмечается, что военный флот РФ находится в столь ужасном состоянии, что представляет угрозу только самому себе.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Москве задержали разыскиваемого Интерполом сирийца
В Москве задержали уроженца сирийского Алеппо, которого несколько лет разыскивал Интерпол.
Обновлено в 04:55
Финансы
ЦБ оценил свои потери от санации банков
Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.
Обновлено вчера в 17:22
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Космос
Обломок скалы почти скатился в кратер на Луне
На протяжении веков астрономы изучали Луну издалека.
Обновлено в 02:49