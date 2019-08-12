Бразильский нападающий «Зенита» Малком рассказал о том, что удивило его в Петербурге после переезда. Слова спортсмена приводит портал Sport24. По словам Малкома, больше всего его впечатлило движение на дорогах.

Малком ответил, что его больше всего удивило в Петербурге

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