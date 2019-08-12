Футбол
Малком ответил, что его больше всего удивило в ПетербургеНева Спорт 05:52
Бразильский нападающий «Зенита» Малком рассказал о том, что удивило его в Петербурге после переезда. Слова спортсмена приводит портал Sport24. По словам Малкома, больше всего его впечатлило движение на дорогах.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:01, Вашингтон
Происшествия
Глава Росатома прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) погибли в Архангельской области при испытаниях "нового специзделия", заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев на прощании с погибшими.
Обновлено в 08:01
Технологии
Минкомсвязь выдала частоты сетям 5G в России
Ведомство хочет выделить под 5G диапазон 4.4–4.99 ГГц, и в этом кроется главная проблема: дело в том, что всё оборудование и индустрия сетей пятого поколения в целом направлены на работу в диапазоне 3.4–3.8 ГГц.
Обновлено в 01:50
Финансы
ЦБ хочет разрешить МФО выдавать займы наличными из касс
Банк России предложил разрешить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы за счет средств, поступивших в кассы, говорится в проекте указания регулятора.
Обновлено в 06:42
Политика
Зеленский поручил сменить глав СБУ трёх областей
Украинский лидер Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову сменить глав ведомства в Ривненской, Волынской и Житомирской областях.
Обновлено в 07:43
Экономика
Медведев рассказал о выделенных на развитие Каспия 200 млрд рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на развитие российского Каспия и Волги страна выделила около 200 млрд рублей.
Обновлено в 03:09
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Авто
Рынок автомобилей с пробегом в июле вырос на 5%
Обновлено в 06:18
Происшествия
Россиянка защитилась от побоев мужа и получила судимость
Ранее в июле годами избиваемую мужем россиянку Кристину Шидукову отправили в тюрьму.
Обновлено в 06:47
Единоборства
Чемпион UFC Сехудо вызвал на бой Валентину Шевченко
Действующий чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал себя будущим "первым межгендерным чемпионом в мире" и бросил вызов чемпионке в наилегчайшем весе Валентине Шевченко.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим
Комплексы ПВО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии сбили шесть ударных беспилотников боевиков, приближавшихся к аэродрому с северо-запада, сообщает Минобороны России.
Обновлено вчера в 15:28
Авто
Авторынок Саудовской Аравии начал расти благодаря появлению женщин-водителей
Массовое появление новых водителей повлияло и на местный рынок: в 2019 году продажи новых автомобилей начали расти.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Изменившаяся Алсу стала похожа на Ольгу Бузову
Кто-то обратил внимание, что артистка стала похожа на звезду «Дома-2» — Ольгу Бузову.
Обновлено в 05:30
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Жена Гафта рассказала о его состоянии
Обновлено в 07:44
Политика
Путин на мотоцикле «Урал» прибыл в Крым на байк-шоу «Ночных волков»
Президент России Владимир Путин приехал в Севастополь на байк-шоу «Тень Вавилона», организатором которого является мотоклуб «Ночные волки», на мотоцикле «Урал», сообщает ТАСС.
Обновлено 10 августа в 11:52
Происшествия
Трое сотрудников УФСИН погибли в массовом ДТП под Тулой
Трое сотрудников УФСИН Тульской области погибли в результате ДТП на автодороге «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 12 августа.
Обновлено в 07:01
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Технологии
Закрылся старейший журнал о Linux
В 2014 году журнал прекратил свое бумажное распространение и попытался перейти в цифровой формат, но популярность сайта и количество подписчиков так и не смогли набрать необходимую высоту.
Обновлено в 07:03
Общество
В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию
В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено вчера в 22:21
Общество
«Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика
Победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала участница из Геленджика Екатерина Нишанова.
Обновлено 10 августа в 19:42
Политика
Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 07:13
Авто
В РФ не все автовладельцы пройдут новый техосмотр
В 2019 г. внесли поправки в правила прохождения техосмотра. Из-за этого не все автовладельцы смогут пройти его.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
В Новокузнецке девочка подожгла платье на подруге во время прогулки
Как отмечается, ожоги девочка получила, гуляя со своими 9-летней и 11-летней подругами.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Гей-пара с приемными детьми покинула Россию. Иван Голунов взял у них интервью
Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев, которые вместе воспитывали приемных детей в Москве, покинули Россию.
Обновлено в 07:56
Здоровье
Врачи назвали симптомы заражения паразитами
Следствием заражения паразитами может являться кишечное расстройство — обычно оно проявляется периодически и сопровождается вздутием нижней части живота и газообразованием.
Обновлено в 03:54
Политика
Путин высоко оценил работу Аксенова на посту главы Крыма
Президент России Владимир Путин считает эффективной работу главы Крыма Сергея Аксенова.
Обновлено в 07:39