Футбол

Малком ответил, что его больше всего удивило в ПетербургеНева Спорт 05:52

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Бразильский нападающий «Зенита» Малком рассказал о том, что удивило его в Петербурге после переезда. Слова спортсмена приводит портал Sport24. По словам Малкома, больше всего его впечатлило движение на дорогах.
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