Футбол
Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита» из-за расизмаГазета.Ru 05:27
Нападающий петербургского "Зенита" Малком прокомментировал информацию о том, что он хочет покинуть Россию из-за проявлений расизма со стороны фанатов команды.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:07, Вашингтон
Технологии
«Ленэнерго» запустило мобильное приложение для подключения к сетям
В понедельник, 12 августа, ПАО «Россети Ленэнерго» представила мобильное приложение, с помощью которого клиенты могут подать заявку на подключение к сетевому комплексу.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Общество
Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве
Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".
Обновлено в 05:27
Политика
Путин назвал опыт Развожаева ценным для Севастополя
Опыт работы временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева в нескольких российских регионах поможет ему трудиться для достижения целей по развитию города и страны в целом.
Обновлено в 10:18
Кино
В новом фильме Тарантино обнаружен досадный киноляп
Преданные поклонники мэтра, реагируя на новость о "крошечном киноляпе" в соцсетях, выражают уверенность в том, что "так и было задумано", в частности, это может являться одной из "пасхалок", коих немало спрятано в картине.
Обновлено в 09:58
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв
Обновлено в 10:53
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Екатеринбурге водитель автобуса напал на мальчика, которого стошнило
В салоне автобуса стало плохо мальчику и его стошнило.
Обновлено в 10:27
Политика
Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»
Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.
Обновлено в 05:53
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Владимир Путин приехал на байк-шоу в Крыму на мотоцикле
На мероприятие Владимир Путин приехал на российском мотоцикле «Урал» в компании главы Республики Крым Сергея Аксёнова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено 10 августа в 23:52
Космос
Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутник
Обновлено 09 августа в 21:00
Политика
Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству России с просьбой об инициировании переговоров с Украиной о пропуске на территорию полуострова вод реки Днепр.
Обновлено в 10:24
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Общество
Аэропорт Гонконга приостановил работу из-за массовых протестов
Администрация аэропорта Гонконга решила отменить на сутки все рейсы из-за продолжающейся четвертые сутки подряд акции протеста, сообщается на сайте аэропорта.
Обновлено в 05:21
Футбол
«Зенит» хочет уволить главу скаутской службы Евменова
Как сообщил Metaratings.ru источник, близкий к ФК «Зенит», руководство клуба намерено расстаться с главой скаутской службы Антоном Евменовым.
Обновлено в 05:11
Экономика
Профсоюзы выступили за сокращение рабочей недели без ущерба в зарплате
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) положительно оценивает инициативу сокращения рабочей недели, но только при сохранении размера оплаты труда.
Обновлено в 10:34
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Футбол
КДК РФС рассмотрит эпизод с разбитым лицом Чалова
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод матча пятого тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи» с нанесением травмы нападающему армейцев Федору Чалову.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В МЧС назвали причину обвала грунта в Новосибирске
Обновлено в 09:21
Происшествия
Суд арестовал еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Басманный суд Москвы арестовал 20-летнего Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко».
Обновлено в 10:52
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55