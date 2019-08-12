Нападающий петербургского "Зенита" Малком прокомментировал информацию о том, что он хочет покинуть Россию из-за проявлений расизма со стороны фанатов команды.

Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита» из-за расизма

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