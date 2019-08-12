Футбол

Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»Евро-футбол.ру 04:36

Полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить клубную прописку грядущей зимой из-за проявления расизма со стороны болельщиков.
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5 лучших футболистов мира: версия нападающего «Зенита» Малкома

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Малком: то, что говорят в Бразилии, — это ложь. Я рад быть в «Зените»

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«Хочу творить историю»: Малком заявил, что останется в «Зените»

Петербургский дневник05:01

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Фонтанка.Ру05:31

Малком прокомментировал сообщения СМИ о его уходе из «Зенита» из-за расизма

РИА Новости04:40

Филипе Малком: «То, что пишут в Бразилии о моем приеме в России, — это ложь»

Матч ТВ04:04
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:31, Ашберн
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Порошенко после допроса забросали яйцами

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В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
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Раскрыто число истребителей России

Обновлено в 04:12
Происшествия

Названы имена погибших специалистов Росатома

Обновлено вчера в 13:28
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«Победа» зафиксировала DDoS-атаку на свой сайт

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НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

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Роскомнадзор требует от Google прекратить рекламировать митинги

Штрафы для Google: В июле Роскомнадзор выписал компании Google штраф на 700 тысяч рублей за отказ фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром запрещенной в России информации.
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Происшествия

Проект BAZA предположительно выяснил личность полицейского, который ударил кулаком в живот задержанную девушку

Обновлено в 07:05
Общество

В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий

Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
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Происшествия

Пожар вспыхнул на складе в Красноярске

Огонь вспыхнул на складе в Красноярске, на место выехали пожарные. Об этом 12 августа сообщили агентству ТАСС в краевом ГУ МЧС.
Обновлено в 08:08
Происшествия

В Курске вспоминают погибших подводников

Сегодня, 12 августа исполняется 19 лет со дня гибели атомной подводной лодки "Курск", на борту которой находились 118 членов экипажа.
Обновлено в 05:00
Происшествия

10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске

В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
Обновлено в 03:34
Экономика

Россиянина оштрафовали на 128 миллионов за кредит в зарубежном банке

В Москве налоговая инспекция оштрафовала на 127,5 млн рублей бизнесмена Алексея Ермакова из-за кредита, взятого в зарубежном банке.
Обновлено в 02:37
Политика

Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа

Совет Думы 19 августа проведет внеочередное заседание и обсудит материалы об иностранном вмешательстве во внутренние дела России, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:34
Экономика

Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ

Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином.
Обновлено в 03:43
Политика

Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы в Мосгордуму

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала радиостанции Business FM письмо главы совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина, в котором он призывает ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционеров.
Обновлено в 04:53
Общество

В Государственной думе собираются регламентировать работу аптек

Депутат Думы Елена Панина считает, что введение фиксированной наценки на лекарства позволит аптекам получать прибыль независимо от цены препаратов.
Обновлено в 08:57
Футбол

Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»

Во время матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом», проходившего 11 августа на арене Грозного, через микрофон оскорбили главного арбитра Алексея Сухого.
Обновлено вчера в 20:59
Авто

Концерн Changan отказался от сборки иномарок на российском заводе

Аналитики сообщают, что Changan уйдет только из одного региона, в России же производитель остается, так как концентр заинтересован в авторынке России и может организовать сборку своих иномарок на другой производственной площадке.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие

В Израиле предостерегли Россию от продажи Су-35 Турции

Обновлено в 04:44
Общество

«Миссис Россия-2019» стала жительница Геленджика

Победительницей конкурса «Миссис Россия-2019» стала 33-летняя жительница Геленджика и мать двоих сыновей Екатерина Нишанова.
Обновлено 10 августа в 22:52
Происшествия

В Челябинске журналистку ранили из пневматики

Обновлено в 08:38
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:49
Экономика

Росстат предварительно оценил рост ВВП России во II квартале в 0,9%

Основными драйверами роста ВВП РФ во втором квартале 2019 года стали добыча полезных ископаемых (рост на 3,3%), обрабатывающие производства (рост на 2,4%) и пассажирооборот (рост на 7,7%), говорится в материалах ведомства, представленных журналистам на брифинге в Росстате.
Обновлено в 09:06
Политика

В Турции рассказали о поставках второй батареи С-400

Обновлено в 04:25
Общество

Аэропорт Гонконга приостановил работу из-за массовых протестов

Администрация аэропорта Гонконга решила отменить на сутки все рейсы из-за продолжающейся четвертые сутки подряд акции протеста, сообщается на сайте аэропорта.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Финансы

Роспотребнадзор указал на опасные параметры банковских кредитов

Несмотря на общую привлекательность кредитов в иностранной валюте (доллар, евро, фунт, франк) из-за более низких процентных ставок, чем по рублевым кредитам, имеется риск курсовых колебаний на протяжении всего кредитного срока.
Обновлено в 04:03
Политика

Медведев предложил провести следующий Каспийский форум в Астрахани

Обновлено в 01:28
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