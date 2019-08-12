Футбол
Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»Евро-футбол.ру 04:36
Полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить клубную прописку грядущей зимой из-за проявления расизма со стороны болельщиков.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:31, Ашберн
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Раскрыто число истребителей России
Обновлено в 04:12
Происшествия
Названы имена погибших специалистов Росатома
Обновлено вчера в 13:28
Общество
«Победа» зафиксировала DDoS-атаку на свой сайт
Обновлено в 07:39
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Политика
Роскомнадзор требует от Google прекратить рекламировать митинги
Штрафы для Google: В июле Роскомнадзор выписал компании Google штраф на 700 тысяч рублей за отказ фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром запрещенной в России информации.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
Проект BAZA предположительно выяснил личность полицейского, который ударил кулаком в живот задержанную девушку
Обновлено в 07:05
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия
Пожар вспыхнул на складе в Красноярске
Огонь вспыхнул на складе в Красноярске, на место выехали пожарные. Об этом 12 августа сообщили агентству ТАСС в краевом ГУ МЧС.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Курске вспоминают погибших подводников
Сегодня, 12 августа исполняется 19 лет со дня гибели атомной подводной лодки "Курск", на борту которой находились 118 членов экипажа.
Обновлено в 05:00
Происшествия
10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске
В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
Обновлено в 03:34
Экономика
Россиянина оштрафовали на 128 миллионов за кредит в зарубежном банке
В Москве налоговая инспекция оштрафовала на 127,5 млн рублей бизнесмена Алексея Ермакова из-за кредита, взятого в зарубежном банке.
Обновлено в 02:37
Политика
Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа
Совет Думы 19 августа проведет внеочередное заседание и обсудит материалы об иностранном вмешательстве во внутренние дела России, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:34
Экономика
Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ
Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином.
Обновлено в 03:43
Политика
Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы в Мосгордуму
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала радиостанции Business FM письмо главы совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина, в котором он призывает ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционеров.
Обновлено в 04:53
Общество
В Государственной думе собираются регламентировать работу аптек
Депутат Думы Елена Панина считает, что введение фиксированной наценки на лекарства позволит аптекам получать прибыль независимо от цены препаратов.
Обновлено в 08:57
Футбол
Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»
Во время матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом», проходившего 11 августа на арене Грозного, через микрофон оскорбили главного арбитра Алексея Сухого.
Обновлено вчера в 20:59
Авто
Концерн Changan отказался от сборки иномарок на российском заводе
Аналитики сообщают, что Changan уйдет только из одного региона, в России же производитель остается, так как концентр заинтересован в авторынке России и может организовать сборку своих иномарок на другой производственной площадке.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
В Израиле предостерегли Россию от продажи Су-35 Турции
Обновлено в 04:44
Общество
«Миссис Россия-2019» стала жительница Геленджика
Победительницей конкурса «Миссис Россия-2019» стала 33-летняя жительница Геленджика и мать двоих сыновей Екатерина Нишанова.
Обновлено 10 августа в 22:52
Происшествия
В Челябинске журналистку ранили из пневматики
Обновлено в 08:38
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:49
Экономика
Росстат предварительно оценил рост ВВП России во II квартале в 0,9%
Основными драйверами роста ВВП РФ во втором квартале 2019 года стали добыча полезных ископаемых (рост на 3,3%), обрабатывающие производства (рост на 2,4%) и пассажирооборот (рост на 7,7%), говорится в материалах ведомства, представленных журналистам на брифинге в Росстате.
Обновлено в 09:06
Политика
В Турции рассказали о поставках второй батареи С-400
Обновлено в 04:25
Общество
Аэропорт Гонконга приостановил работу из-за массовых протестов
Администрация аэропорта Гонконга решила отменить на сутки все рейсы из-за продолжающейся четвертые сутки подряд акции протеста, сообщается на сайте аэропорта.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Финансы
Роспотребнадзор указал на опасные параметры банковских кредитов
Несмотря на общую привлекательность кредитов в иностранной валюте (доллар, евро, фунт, франк) из-за более низких процентных ставок, чем по рублевым кредитам, имеется риск курсовых колебаний на протяжении всего кредитного срока.
Обновлено в 04:03