Футбол
Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»Евро-футбол.ру 04:36
Полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить клубную прописку грядущей зимой из-за проявления расизма со стороны болельщиков.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:42, Вашингтон
Экономика
Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда
Дискуссия об организационно-правовой форме Пенсионного фонда России продолжится осенью, сообщил газете "Коммерсант" председатель правления ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Хорватии у 81-летнего пенсионера нашли гранатомет и арсенал оружия
Сотрудники полиции Хорватии нашли у 81-летнего жителя города Бьеловар в центральной части страны целый арсенал с ручным гранатометом и многочисленным стрелковым оружием, сообщило министерство внутренних дел.
Обновлено в 12:52
Авто
Обновленному Infiniti QX60 провели сразу два краш-теста
Обновлено в 14:15
Политика
США ужесточат правила получения грин-карт
Белый дом обнародовал распоряжение, позволяющее американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (грин-карты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные соцвыплаты, сообщает Reuters.
Обновлено в 15:08
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
В парке на юге России обнаружили «танк ядерного апокалипсиса»
«Российская газета» называет машину «танком ядерного апокалипсиса». На боевую машину обратили внимание пользователи соцсетей.
Обновлено в 15:19
Гаджеты
Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy A10s
Обновлено в 10:37
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
NYT связала взрыв под Архангельском с испытанием ракеты «Буревестник»
Обновлено в 13:50
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Политика
В Крыму заявили о законном праве на поставку воды с Украины
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено в 14:47
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:20
Армия и оружие
Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил
Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил Сегодня в России отмечается праздник — День Военно-воздушных сил.
Обновлено в 00:00
Футбол
«Краснодар» прибыл в Порту на ответный матч ЛЧ
«Краснодар» прилетел в Португалию на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту».
Обновлено в 13:29
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Общество
Собянин одобрил идею развития музеев по программе «Мой район»
Музейные территории будут включены в программу "Мой район".
Обновлено в 08:30
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Обновлено в 13:47
Политика
Зеленский увольняет глав СБУ в трех областях Украины из-за янтаря
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал уволить нескольких высокопоставленных силовиков - руководителей подразделений СБУ Житомирской, Ровненской и Волынской областей, а также представителей девяти районных отделов полиции.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Офицер запаса осужден за многомиллионное мошенничество на Дону
Бывший военнослужащий признан виновным в махинациях с продовольствием Бывший начальник отдела планирования и обеспечения продовольственной службы ЮВО осужден за многомиллионное мошенничество в Ростовской области, сообщает Главное военное следственное управление СКР.
Обновлено в 14:40
Авто
В российском офисе GM назначили нового гендиректора
Новым генеральным директором General Motors в России и СНГ назначен Чиприан Сута.
Обновлено в 06:29
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от процессов
Обновлено в 14:59
Политика
Новый владелец телекомпании «Рустави 2» решил её продать
Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши принял решение о её продаже из-за долгов.
Обновлено в 06:46
Культура
Минкультуры объявило конкурс на должность гендиректора «Росгосцирка»
Министерство культуры РФ объявило конкурс на замещение должности генерального директора "Росгосцирка", сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину
Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
Обновлено в 04:09
Музыка
Вера Брежнева приняла ЧП с пиротехникой на концерте за задумку
На концерте в Баку у Веры Брежневой вышла из строя пиротехника. Событие случилось в то время, когда певица находилась на сцене.
Обновлено в 07:05
Футбол
Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»
Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 11:11