Футбол

Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»Евро-футбол.ру 04:36

Полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить клубную прописку грядущей зимой из-за проявления расизма со стороны болельщиков.
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Малком: «Я хочу остаться в „Зените“ и творить историю»

Sport24.ru04:00

Филипе Малком: «То, что пишут в Бразилии о моем приеме в России, — это ложь»

Матч ТВ04:04

Малком: «То, что говорят в Бразилии, — это ложь. Я рад быть в „Зените“»

Sport.ru05:29

«Хочу творить историю»: Малком заявил, что останется в «Зените»

Петербургский дневник05:01

Малком: то, что говорят в Бразилии, — это ложь. Я рад быть в «Зените»

Чемпионат04:53

Малком прокомментировал сообщения СМИ о его уходе из «Зенита» из-за расизма

РИА Новости04:40

«То, что говорят в Бразилии, — это ложь». Футболист «Зенита» Малком прокомментировал расистский скандал

Фонтанка.Ру05:31
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:42, Вашингтон
Экономика

Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда

Дискуссия об организационно-правовой форме Пенсионного фонда России продолжится осенью, сообщил газете "Коммерсант" председатель правления ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 02:01
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Лиам Хемсворт впервые высказался о расставании с Майли Сайрус

Обновлено в 12:24
Происшествия

В Хорватии у 81-летнего пенсионера нашли гранатомет и арсенал оружия

Сотрудники полиции Хорватии нашли у 81-летнего жителя города Бьеловар в центральной части страны целый арсенал с ручным гранатометом и многочисленным стрелковым оружием, сообщило министерство внутренних дел.
Обновлено в 12:52
Авто

Обновленному Infiniti QX60 провели сразу два краш-теста

Обновлено в 14:15
Политика

США ужесточат правила получения грин-карт

Белый дом обнародовал распоряжение, позволяющее американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (грин-карты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные соцвыплаты, сообщает Reuters.
Обновлено в 15:08
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал

В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

В парке на юге России обнаружили «танк ядерного апокалипсиса»

«Российская газета» называет машину «танком ядерного апокалипсиса». На боевую машину обратили внимание пользователи соцсетей.
Обновлено в 15:19
Гаджеты

Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy A10s

Обновлено в 10:37
Происшествия

Погибших при взрыве ракеты атомщиков наградили орденами Мужества

Обновлено в 11:55
Экономика

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Армия и оружие

NYT связала взрыв под Архангельском с испытанием ракеты «Буревестник»

Обновлено в 13:50
Политика

Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Политика

В Крыму заявили о законном праве на поставку воды с Украины

Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено в 14:47
Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Обновлено в 07:05
Футбол

«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:20
Армия и оружие

Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил

Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил Сегодня в России отмечается праздник — День Военно-воздушных сил.
Обновлено в 00:00
Футбол

«Краснодар» прибыл в Порту на ответный матч ЛЧ

«Краснодар» прилетел в Португалию на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту».
Обновлено в 13:29
Политика

Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове

Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Общество

Собянин одобрил идею развития музеев по программе «Мой район»

Музейные территории будут включены в программу "Мой район".
Обновлено в 08:30
Политика

Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым

Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Обновлено в 13:47
Политика

Зеленский увольняет глав СБУ в трех областях Украины из-за янтаря

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал уволить нескольких высокопоставленных силовиков - руководителей подразделений СБУ Житомирской, Ровненской и Волынской областей, а также представителей девяти районных отделов полиции.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Офицер запаса осужден за многомиллионное мошенничество на Дону

Бывший военнослужащий признан виновным в махинациях с продовольствием Бывший начальник отдела планирования и обеспечения продовольственной службы ЮВО осужден за многомиллионное мошенничество в Ростовской области, сообщает Главное военное следственное управление СКР.
Обновлено в 14:40
Авто

В российском офисе GM назначили нового гендиректора

Новым генеральным директором General Motors в России и СНГ назначен Чиприан Сута.
Обновлено в 06:29
Общество

Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей

Обновлено вчера в 01:03
Общество

Скандальную судью Хахалеву отстранили от процессов

Обновлено в 14:59
Политика

Новый владелец телекомпании «Рустави 2» решил её продать

Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши принял решение о её продаже из-за долгов.
Обновлено в 06:46
Культура

Минкультуры объявило конкурс на должность гендиректора «Росгосцирка»

Министерство культуры РФ объявило конкурс на замещение должности генерального директора "Росгосцирка", сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину

Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
Обновлено в 04:09
Музыка

Вера Брежнева приняла ЧП с пиротехникой на концерте за задумку

На концерте в Баку у Веры Брежневой вышла из строя пиротехника. Событие случилось в то время, когда певица находилась на сцене.
Обновлено в 07:05
Футбол

Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»

Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 11:11
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