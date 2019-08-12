Полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить клубную прописку грядущей зимой из-за проявления расизма со стороны болельщиков.

Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»

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