Футбол

Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»Евро-футбол.ру 04:36

Полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить клубную прописку грядущей зимой из-за проявления расизма со стороны болельщиков.
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Малком: «Я хочу остаться в „Зените“ и творить историю»

Sport24.ru04:00

«То, что говорят в Бразилии, — это ложь». Футболист «Зенита» Малком прокомментировал расистский скандал

Фонтанка.Ру05:31

Филипе Малком: «То, что пишут в Бразилии о моем приеме в России, — это ложь»

Матч ТВ04:04

«Хочу творить историю»: Малком заявил, что останется в «Зените»

Петербургский дневник05:01

Малком: то, что говорят в Бразилии, — это ложь. Я рад быть в «Зените»

Чемпионат04:53

Малком прокомментировал сообщения СМИ о его уходе из «Зенита» из-за расизма

РИА Новости04:40

Малком: «То, что говорят в Бразилии, — это ложь. Я рад быть в „Зените“»

Sport.ru05:29
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:38, Вашингтон
Происшествия

Взрыв газа случился в жилом доме в Москве

Обновлено в 10:59
Общество

Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Обновлено в 07:05
Футбол

Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»

Обновлено в 09:36
Политика

Оппозиция одерживает победу на праймериз в Аргентине

Представители оппозиции одержали победу на праймериз, состоявшихся в Аргентине 11 августа, передает канал TeleSur.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Погибших при взрыве ракеты атомщиков наградили орденами Мужества

Обновлено в 11:55
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Общество

ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей

Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Политика

Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России

"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:29
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено вчера в 16:55
Кино

Клип на песню Гребенщикова получил приз на кинофестивале в Праге

Обновлено в 03:34
Происшествия

В Казани арестовали вора в законе Рашида Джамбульского

Обновлено в 12:30
Политика

Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Политика

В Израиле предостерегли Россию от сделок с Турцией по Су-35

Обновлено в 08:20
Баскетбол

Алексей Швед пропустит Кубок мира по баскетболу

Обновлено в 11:22
Авто

В Сети вспомнили про неудавшегося конкурента Lada Niva

На испытаниях «ИЖ 5» с технической стороны показал себя в целом неплохо.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой

ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Футбол

КДК РФС рассмотрит эпизод с разбитым лицом Чалова

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод матча пятого тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи» с нанесением травмы нападающему армейцев Федору Чалову.
Обновлено в 10:56
Общество

Вместо «Миссис Россия 2019» на мировой конкурс поедет другая участница

На конкурс «Миссис земного шара» в Китай не поедет Екатерина Нишанова – победительница конкурса «Миссис Россия 2019» из Геленджика, сообщил сайт KP.Ru.
Обновлено в 10:51
Общество

Росрыболовство установит новые правила любительской рыбалки

Обновлено 09 августа в 23:21
Авто

Бренд Audi Sport показал тизер новой модели RS-семейства

Опубликованное тизерное изображение, похоже, демонстрирует новый Audi RS6 Avant.
Обновлено в 03:45
Транспорт

В «Победе» считают, что DDoS-атака на ее сайт шла с китайских серверов

Обновлено в 10:25
Политика

В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра

Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Кино

«Мстители», «Ривердейл» и Тейлор Свифт получили Teen Choice Awards

Обновлено в 05:36
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье

Врач-пульмонолог указал на опасность противопростудных «шипучек»

Врач-пульмонолог Александр Пальман напомнил «Царьграду», что людям не стоит заниматься самолечением и принимать «целебные шипучки», рекламируемые по телевизору.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей

Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
Обновлено в 07:34
Наука

Искусственный интеллект начнет отчислять российских студентов

Опасаться искусственного интеллекта студентам не стоит, уверяют специалисты, так как система призвана стать защитой от предвзятости преподавателей.
Обновлено вчера в 23:19
Экономика

Глава Пенсионного фонда перечислил меры по защите накоплений россиян

Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян из одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав.
Обновлено в 03:45
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