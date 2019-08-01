Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo. Отмечается, что футболисту необходимо пройти медицинский осмотр. Официально о переходе станет известно 1 или 2 августа.

Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»

Политика Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше называлась Советским Союзом.

Происшествия В Москве девочка упала с козырька подъезда при попытке сделать селфи Несовершеннолетняя девочка получила травму головы, упав с козырька подъезда при попытке сделать селфи.

Политика Порошенко заявил, что лично составлял Минские соглашения Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично составлял текст Минских соглашений, которые потом были приняты.

Политика Комитет Сената США поддержал санкции против «Северного потока-2» Комитет сената США по международным делам поддержал санкции против «Северного потока-2», сообщает Reuters.

Музыка Maruv впервые за долгое время представила новую песню на русском языке Украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер Maruv впервые за долгое время представила новую песню на русском языке.

Гаджеты Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках «Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Космос Трехмерная карта звезд показывает искривленную форму Млечного Пути Новая трехмерная карта обеспечивает более четкое изображение искаженной структуры диска Млечного пути благодаря измерениям особых звезд, называемых цефеидами.

Политика МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.

Авто Дом на колесах со встроенным гаражом оценили в 100 миллионов рублей Более продвинутый Volkner Performance S еще вместительнее и дороже: в гараж поместится невысокий спорткар вроде Porsche 911 или BMW i8, материалы отделки роскошнее, а цена начинается от 1,5 миллиона евро (около 106 миллионов рублей).

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Хоккей Удачный контракт: Овечкин объяснил разницу в зарплатах с Панариным Сегодня, 1 августа нападающий и глава клуба «Вашингтон Кэпиталз» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) США россиянин Александр Овечкин объяснил, почему его зарплата больше, чем у форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.

Экономика Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг "Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

Происшествия Авария на трассе М5 под Челябинском, есть погибший В Челябинской области на 1759 километре федеральной трассы М5 столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Здоровье Минздрав назвал регионы, где рак чаще выявляют на поздней стадии Среди всех регионов РФ в некоторых злокачественные опухолевые заболевания в значительной доле случаев выявляли уже на четвертой стадии.

Происшествия Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.

Наука Анализ крови на 94% точен при выявлении ранней болезни Альцгеймера Анализ крови поможет определить тех людей, у кого началась болезнь Альцгеймера прежде чем возникают симптомы.

Политика Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет.

Футбол «Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.