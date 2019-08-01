Футбол

Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»Газета.Ru 09:32

Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo. Отмечается, что футболисту необходимо пройти медицинский осмотр. Официально о переходе станет известно 1 или 2 августа.
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