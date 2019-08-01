Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»Газета.Ru 09:32
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo. Отмечается, что футболисту необходимо пройти медицинский осмотр. Официально о переходе станет известно 1 или 2 августа.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:50, Ашберн
Армия и оружие
США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии
Двадцать девятого июля начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что американские инструкторы в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа ведут подготовку крупного вооруженного формирования "Магавир Ас-Саура", часть из них потом перебрасывается вертолетами ВВС за Евфрат.
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«Манчестер Юнайтед» сделал последнее предложение «Лестеру» по английскому защитнику Гарри Магуайру.
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Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров.
Обновлено в 06:20
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
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Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
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Обновлено вчера в 13:54
Культура
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Как отмечает телеканал CNN, проданная книга содержит две редакционные ошибки.
Обновлено в 09:32
Общество
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Обновлено в 09:49
Армия и оружие
В России протестировали автономный «военный интернет»
Обновлено в 08:06
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С 1 сентября некоторые военнослужащие-контрактники будут получать 50-процентную надбавку к ежемесячному денежному содержанию, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
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Обновлено в 00:00
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Собянин открыл Музей ВДНХ в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Музей ВДНХ и поздравил коллектив выставки с ее 80-летием, отметив что за эти годы она стала культовым местом для столицы и России в целом.
Обновлено в 09:18
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