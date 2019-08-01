Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»Газета.Ru 09:32
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo. Отмечается, что футболисту необходимо пройти медицинский осмотр. Официально о переходе станет известно 1 или 2 августа.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
Общество
Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-ауте
Обновлено в 09:26
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Захарова рассказала анекдот после просьбы прочитать вопрос с телефона
Русскоговорящий журналист агентства Рейтер не смог задать вопрос во время брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и передал ей телефон с вопросом.
Обновлено в 10:40
Общество
Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года
В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Пожары в Сибири: возбуждено первое уголовное дело
Обновлено в 12:06
Происшествия
Женщина продавала поддельные путевки в «Артек» под видом сотрудника СК
Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве после приема граждан главой ведомства Александром Бастрыкиным в Петербурге, где ему рассказали, что некая женщина, представляясь сотрудником СК, продавала людям поддельные путевки в детский лагерь "Артек".
Обновлено в 11:59
Общество
В Думе объяснили ужесточение Финляндией визовых требований для россиян
Финляндия идет на ужесточение визовых требований к россиянам под давлением Евросоюза.
Обновлено в 04:30
Экономика
«Газпром» на 71% завершил строительство «Северного потока – 2»
В компании уточнили, что по дну Балтийского моря уложили уже 1739,4 км газопровода, что составляет около 71% от его общей протяженности.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Навальный подал в СК заявление о своем отравлении в спецприемнике
Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении в связи с отравлением в спецприемнике, где он находится под административным арестом, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Вадим Кобзев.
Обновлено в 11:58
Политика
МИД России прокомментировал ход расследования гибели журналистов в ЦАР
МИД России прокомментировал ход расследования гибели в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Обновлено в 08:22
Футбол
Соболев признан лучшим игроком июля в РПЛ, Карпин стал лучшим тренером
Нападающий самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Соболев признан лучшим игроком июля в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается на сайте РПЛ.
Обновлено в 10:19
Политика
Роскосмос показал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Обновлено в 08:30
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:21
Политика
В США сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено вчера в 16:36
Общество
Школьная задача по математике вызвала резонанс в соцсетях
Обновлено в 03:20
Кино
Михаил Ефремов обратился к министру МВД
Смолева задержали перед спектаклем, где он должен был играть Д'Артаньяна. МВД считает, что актер дискредитировал органы внутренних дел РФ.
Обновлено в 11:36
Кино
HBO запустит сериал о древнегреческой колдунье Цирцее
Компания HBO запустила в производство сериал о древнегреческой колдунье "Цирцея" (Circe).
Обновлено в 04:28
Политика
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Общество
Киевский институт обжаловал возвращение старых названий проспектам
Решение Окружного административного суда украинской столицы о возвращении двум проспектам города советских проспектов обжаловано Украинским Институтом национальной памяти.
Обновлено в 11:20
Здоровье
В Индии врачи удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 11:41
Музыка
Клавишник группы Rammstein назвал Горбачева героем
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Комличенко снова отличился за «Младу Болеслав» в Лиге Европы
Нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко реализовал пенальти в ходе первого тайма матча Лиги Европы с "Ордабасы".
Обновлено в 10:48
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Баскетбол
Кириленко: шансы, что Мозгов поможет сборной на КМ в Китае, минимальны
Шансы, что центровой сборной России Тимофей Мозгов поможет национальной команде на Кубке мира в Китае, минимальны, но если баскетболист восстановится, то главный тренер сборной Сергей Базаревич возьмет его и в середине тренировочного цикла, заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
Обновлено в 05:31