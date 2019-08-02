Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»Газета.Ru вчера в 09:32
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo. Отмечается, что футболисту необходимо пройти медицинский осмотр. Официально о переходе станет известно 1 или 2 августа.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 03:45, Ашберн
Политика
Трамп пригрозил ввести новые пошлины против Китая
Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал ввести новые 10-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары стоимостью $300 млрд в год.
Обновлено вчера в 14:56
Общество
«Роскосмос» показал пожары в Сибири на фото со спутника
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter запись, где поделилась фото пожаров, которые сейчас бушуют в Сибири.
Обновлено вчера в 11:28
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ и поблагодарил их за службу
Шойгу поблагодарил военнослужащих за преданную службу и пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.
Обновлено вчера в 22:31
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Авто
Как давление в шинах помогает экономить топливо
Какое давление в шинах поможет сэкономить топливо, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.
Обновлено вчера в 14:54
Здоровье
Семилетнему мальчику удалили 526 лишних зубов
Обновлено вчера в 06:17
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Уголовное дело возбуждено из-за нападения на полицейских в Сургуте
Следователи возбудили уголовное дело из-за нападения на полицейских в четверг вечером в Сургуте, сообщили в пятницу ТАСС в региональном следственном управлении СКР.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В столице Таиланда прогремели пять взрывов
Серия взрывов прогремела утром в Бангкоке.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Появились новые кадры нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака»
В сети появилось новое видео с камер наблюдения с кадрами нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча второго тура российской премьер-лиги с "Ростовом".
Обновлено в 02:05
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Китай считает выход США из ДРСМД очередным неверным шагом Вашингтона
Китай считает выход США из ДРСМД очередным неверным шагом Вашингтона, который подорвет стратегический баланс в мире, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Впервые военные присяжные вынесли вердикт в Петербурге
Первый в истории вердикт присяжных в 224 гарнизонном военном суде оказался обвинительным.
Обновлено в 03:21
Общество
В России хотят торговать данными автовладельцев
В Минпромторге «Известиям» сообщили, что уже ведется разработка ряда актов международного и национального уровня, направленных на создание нового высокотехнологичного рынка транспортных средств, использующих «большие данные» (Big Data).
Обновлено вчера в 19:20
Армия и оружие
Первые два Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения лесных пожаров
Первые два Ил-76 вылетели из аэропорта Красноярска для тушения лесных пожаров в регионе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 02:22
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 августа проведет перерасчет пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Об этом говорится на сайте ПФР.
Обновлено 31 июля в 20:50
Авто
Эксперты назвали лучшие спортивные машины за 300 тысяч рублей
Эксперты составили рейтинг лучших подержанных спортивных автомобилей стоимостью 300 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 08:50
Космос
Исследователи составили расширенную трёхмерную карту Млечного Пути
На новой трёхмерной карте изображена S-образная структура искривлённого звёздного диска Млечного Пути.
Обновлено в 02:56
Экономика
Россия сократила разрыв между экспортом и импортом технологий
В 2015 году были зафиксированы максимальный объем экспорта технологий ($1,65 млрд) и минимальный разрыв его с импортом, составлявшим $2,2 млрд.
Обновлено вчера в 17:01
Космос
НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету
По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.
Обновлено вчера в 11:17
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Политика
В Латвии сочли «несчастьем» победу СССР в Великой Отечественной
Обновлено вчера в 13:24