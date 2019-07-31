Футбол
Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»REGNUM 03:03
По информации издания, «Эвертон» предпринял попытку перехватить Малкома у «Зенита» и сделал предложение «Барселоне» о покупке футболиста. Однако Малком отказался от перехода в «Эвертон», поскольку согласовал контракт с «Зенитом», который оказался более выгоден в финансовом плане выглядят.
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